https://ria.ru/20201116/trump-1584761843.html

Трамп планирует применить жесткие меры против Китая, сообщило СМИ

Трамп планирует применить жесткие меры против Китая, сообщило СМИ

Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:24

2020-11-16T03:24

2020-11-16T03:24

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

тайвань

москва

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации.По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.Источники портала также сообщили, что не стоит ожидать, что администрация американского лидера пойдет на закрытие консульств Китая в США или на какие-либо крупные шаги в отношении Тайваня. Американские специалисты обсуждают расширение списка компаний КНР, которые, как считает минобороны США, связаны с китайскими военными. Также обсуждается возможность введения санкций за "возрастающее применение принудительного труда" в рыболовной промышленности, которая считается высококонкурентной.Трамп планирует ввести такие меры, отмечает портал, поскольку он попытается сделать так, чтобы его оппоненту Джо Байдену было "политически невыгодно" изменять курс в отношении КНР.По данным Axios, глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф скоро должен выступить и рассказать о "злонамеренных действиях" КНР в США.Ранее Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.

https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html

https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html

тайвань

москва

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, тайвань, москва, китай, сша, в мире