Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/trump-1584761843.html
Трамп планирует применить жесткие меры против Китая, сообщило СМИ
Трамп планирует применить жесткие меры против Китая, сообщило СМИ
Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:24
2020-11-16T03:24
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
тайвань
москва
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d0a2e0c2d7fbe0fd7c62c8638a1fc589.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации.По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.Источники портала также сообщили, что не стоит ожидать, что администрация американского лидера пойдет на закрытие консульств Китая в США или на какие-либо крупные шаги в отношении Тайваня. Американские специалисты обсуждают расширение списка компаний КНР, которые, как считает минобороны США, связаны с китайскими военными. Также обсуждается возможность введения санкций за "возрастающее применение принудительного труда" в рыболовной промышленности, которая считается высококонкурентной.Трамп планирует ввести такие меры, отмечает портал, поскольку он попытается сделать так, чтобы его оппоненту Джо Байдену было "политически невыгодно" изменять курс в отношении КНР.По данным Axios, глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф скоро должен выступить и рассказать о "злонамеренных действиях" КНР в США.Ранее Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.
https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html
https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html
тайвань
москва
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7c18b3b295bd3fe0d27cb29227a75ebe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, тайвань, москва, китай, сша, в мире

Трамп планирует применить жесткие меры против Китая, сообщило СМИ

03:24 16.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 08:00
Трамп не сумел задавить врага Америки: Байден сделает это по-настоящему
По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.
Источники портала также сообщили, что не стоит ожидать, что администрация американского лидера пойдет на закрытие консульств Китая в США или на какие-либо крупные шаги в отношении Тайваня. Американские специалисты обсуждают расширение списка компаний КНР, которые, как считает минобороны США, связаны с китайскими военными. Также обсуждается возможность введения санкций за "возрастающее применение принудительного труда" в рыболовной промышленности, которая считается высококонкурентной.
"Пока Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отменять исторические меры президента Трампа", - заявил порталу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.
Трамп планирует ввести такие меры, отмечает портал, поскольку он попытается сделать так, чтобы его оппоненту Джо Байдену было "политически невыгодно" изменять курс в отношении КНР.
По данным Axios, глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф скоро должен выступить и рассказать о "злонамеренных действиях" КНР в США.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00
Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден
 
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденТайваньМоскваКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
Лента новостейМолния