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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/tramp-1584863954.html
Трамп опроверг сообщение о сокращении иска по выборам в Пенсильвании
Трамп опроверг сообщение о сокращении иска по выборам в Пенсильвании
Президент Дональд Трамп назвал фейковым сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты выборов в штате... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:34
2020-11-16T16:34
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
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питтсбург
филадельфия
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал фейковым сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты выборов в штате Пенсильвания.Ранее издание сообщило, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. В частности, из документа убрали утверждения, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов."Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости. Наши наблюдатели и то, как с ними обращались, составляет важную часть жалобы", - написал Трамп в Twitter.Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, питтсбург, филадельфия, сша, в мире

Трамп опроверг сообщение о сокращении иска по выборам в Пенсильвании

16:34 16.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал фейковым сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты выборов в штате Пенсильвания.
Ранее издание сообщило, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. В частности, из документа убрали утверждения, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов.
"Газета Washington Post забыла прочитать иск. Фейковые новости. Наши наблюдатели и то, как с ними обращались, составляет важную часть жалобы", - написал Трамп в Twitter.
Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Выборы президента США — 2020Руди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденПиттсбургФиладельфияСШАВ мире
 
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