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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/tramp-1584769082.html
Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США
Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам". РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:34
2020-11-16T11:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам".Ранее Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". Позднее он сказал, что не признает свое поражение на выборах, Байден, по его утверждению, выиграл только в глазах "лживых СМИ"."Я победил на выборах!" - написал президент в Twitter.Его твит получил отметку "в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

08:34 16.11.2020 (обновлено: 11:20 16.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам".
Ранее Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". Позднее он сказал, что не признает свое поражение на выборах, Байден, по его утверждению, выиграл только в глазах "лживых СМИ".
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
"Я победил на выборах!" - написал президент в Twitter.
Его твит получил отметку "в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма Хиллари (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2020. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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