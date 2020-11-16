https://ria.ru/20201116/tramp-1584769082.html

Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

Трамп утверждает, что победил на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам". РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:34

2020-11-16T08:34

2020-11-16T11:20

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на президентских выборах, Twitter пометил его сообщение как противоречащее "официальным источникам".Ранее Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". Позднее он сказал, что не признает свое поражение на выборах, Байден, по его утверждению, выиграл только в глазах "лживых СМИ"."Я победил на выборах!" - написал президент в Twitter.Его твит получил отметку "в официальных источниках сообщается о других результатах этих выборов".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире