https://ria.ru/20201116/toyota-1584886346.html

Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей

Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей

Toyota отзывает из России более 69 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:22

2020-11-16T18:22

2020-11-16T19:18

toyota (автомобиль)

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

экономика

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Toyota отзывает из России более 69 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.Программу мероприятий представило ООО "Тойота Мотор" — официальный представитель изготовителя на российском рынке.Отзыву подлежит 69 051 автомобиль, среди них — Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T. Транспортные средства были реализованы в период с 3 октября 2013 года по настоящее время.Как указано на сайте Росстандарта, машины оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В таких насосах может быть установлена крыльчатка из материала пониженной плотности — это способно привести к ее поверхностному растрескиванию."В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на его работоспособность", — поясняется в сообщении.Это может включить ряд предупреждающих индикаторов, в том числе о неисправности двигателя, а также спровоцировать его неравномерную работу, выключение (при движении с невысокой скоростью) или невозможность запуска. В отдельных ситуациях автомобиль может заглохнуть и при достаточно быстрой езде, что увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.Если транспортное средство подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех автомобилях бесплатно заменят топливные насосы.

https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html

https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

toyota (автомобиль), авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика