Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/toyota-1584886346.html
Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
Toyota отзывает из России более 69 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:22
2020-11-16T19:18
toyota (автомобиль)
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_e413483202057f1bba905719e950598c.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Toyota отзывает из России более 69 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.Программу мероприятий представило ООО "Тойота Мотор" — официальный представитель изготовителя на российском рынке.Отзыву подлежит 69 051 автомобиль, среди них — Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T. Транспортные средства были реализованы в период с 3 октября 2013 года по настоящее время.Как указано на сайте Росстандарта, машины оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В таких насосах может быть установлена крыльчатка из материала пониженной плотности — это способно привести к ее поверхностному растрескиванию."В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на его работоспособность", — поясняется в сообщении.Это может включить ряд предупреждающих индикаторов, в том числе о неисправности двигателя, а также спровоцировать его неравномерную работу, выключение (при движении с невысокой скоростью) или невозможность запуска. В отдельных ситуациях автомобиль может заглохнуть и при достаточно быстрой езде, что увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.Если транспортное средство подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех автомобилях бесплатно заменят топливные насосы.
https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html
https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152616/79/1526167984_127:0:911:588_1400x0_80_0_0_40f4d2f3ee6043526108255ec36958dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
toyota (автомобиль), авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика

Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей

18:22 16.11.2020 (обновлено: 19:18 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтосалон Toyota
Автосалон Toyota - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Toyota отзывает из России более 69 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с топливным насосом, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Программу мероприятий представило ООО "Тойота Мотор" — официальный представитель изготовителя на российском рынке.
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:30
"Автостат" сообщил о резком росте цен на автомобили
Отзыву подлежит 69 051 автомобиль, среди них — Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T. Транспортные средства были реализованы в период с 3 октября 2013 года по настоящее время.
Как указано на сайте Росстандарта, машины оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В таких насосах может быть установлена крыльчатка из материала пониженной плотности — это способно привести к ее поверхностному растрескиванию.
"В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, может повлиять на его работоспособность", — поясняется в сообщении.
Это может включить ряд предупреждающих индикаторов, в том числе о неисправности двигателя, а также спровоцировать его неравномерную работу, выключение (при движении с невысокой скоростью) или невозможность запуска. В отдельных ситуациях автомобиль может заглохнуть и при достаточно быстрой езде, что увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.
Если транспортное средство подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех автомобилях бесплатно заменят топливные насосы.
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 02:10
Эксперт заявил, что автомобили могут "следить" за хозяевами
 
Toyota (автомобиль)АвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
Лента новостейМолния