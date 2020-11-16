https://ria.ru/20201116/testy-1584843158.html

Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19

Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, какие факторы влияют на точность тестов на COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:53

2020-11-16T14:53

2020-11-16T16:16

распространение нового коронавируса

александр выгоняйлов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

челябинская область

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, какие факторы влияют на точность тестов на COVID-19.Он отметил, что в первую очередь это происходит из-за позднего забора материала на исследования. Так, по его словам, после шестого дня с начала болезни исследование назофарингеального секрета зачастую является неэффективным.Эпидемиолог отметил, что на точность тестов влияет также правильность процедуры и транспортировки взятого материала. Он пояснил, что анализ нужно делать в ближайшие 48-72 часа после того, как мазок берется в физраствор."Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на седьмой-четырнадцатый день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584787970.html

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александр выгоняйлов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область