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Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19
Эпидемиолог объяснил ошибки тестов на COVID-19
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, какие факторы влияют на точность тестов на COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:53
2020-11-16T14:53
2020-11-16T16:16
распространение нового коронавируса
александр выгоняйлов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинская область
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, какие факторы влияют на точность тестов на COVID-19.Он отметил, что в первую очередь это происходит из-за позднего забора материала на исследования. Так, по его словам, после шестого дня с начала болезни исследование назофарингеального секрета зачастую является неэффективным.Эпидемиолог отметил, что на точность тестов влияет также правильность процедуры и транспортировки взятого материала. Он пояснил, что анализ нужно делать в ближайшие 48-72 часа после того, как мазок берется в физраствор."Лаборатории перегружены, мазки могут попасть на тестирование на седьмой-четырнадцатый день после взятия. Вероятность обнаружения возбудителя коронавируса в этом случае дополнительно снижается", — сказал специалист в комментарии Ura.ru.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584787970.html
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александр выгоняйлов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинская область