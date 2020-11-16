https://ria.ru/20201116/terakty-1584837130.html

Прокуратура назвала мотив готовивших теракты в Воронежской области

Прокуратура назвала мотив готовивших теракты в Воронежской области

Целью осужденных за подготовку серии терактов в Воронежской области было добиться от России прекращения военной операции в Сирии, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:28

2020-11-16T14:28

2020-11-16T14:28

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воронежская область

сирия

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Целью осужденных за подготовку серии терактов в Воронежской области было добиться от России прекращения военной операции в Сирии, сообщает в понедельник прокуратура области.Ранее ФСБ РФ сообщило, что в Воронежской области бывшие заключенные колонии №3 получили сроки от 8,5 до 24 лет заключения за подготовку ряда терактов на территории Воронежа. В состав преступной группы входили 43-летний Руслан Чаусов, 46-летний Руслан Бугаков, 31-летний Максим Степанов, 31-летний Сергей Мухаметзянов, 49-летний Ганьяс Гатджибаибов и заключенный Михейкин."Чаусов и Михейкин намеревались дестабилизировать деятельность органов власти России с целью понудить их принять решение о прекращении военной операции в Сирии", - информирует надзорное ведомство.По данным прокуратуры, Чаусов, Бугаков, Степанов и Гатджибаибов, отбывавшие наказание в колонии №3, по личным убеждениям, а также под влиянием осужденного Хайбулаева, стали интересоваться радикальным исламом и в конце 2016 года объединились в группу. В следующие два года в состав этой группы вошли Мухаметзянов и Михейкин. Бугаков, Степанов, Мухаметзянов и Гатджибаибов демонстрировали видеоролики и графические файлы, которые, по данным прокуратуры, "могут использоваться в процессе вербовки в террористическую деятельность, а также в состав незаконных вооруженных формирований". Согласно заключению эксперта, в действиях участников группы "содержались призывы к экстремистской деятельности, а именно к осуществлению преступлений по мотивам религиозной ненависти или вражды"."Чаусов и Михейкин в период с октября 2018 года по февраль 2019 года осуществляли приготовление к совершению после освобождения террористического акта на территории Воронежа. Также они планировали осуществить покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, прибывающих на место совершения террористического акта", - говорится в сообщении прокуратуры.В частности, ими планировался взрыв жилого дома, а также нападение на курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях в Сирии.Решением суда Бугаков приговорен к 24 годам лишения свободы, из которых 5 лет в тюрьме, 19 лет – в исправительной колонии особого режима. Чаусову назначено 18 лет лишения свободы, из которых 3 года в тюрьме, 15 лет – в исправительной колонии особого режима. Степанов получил 16 лет лишения свободы, из которых 2 года в тюрьме, 14 лет – в исправительной колонии особого режима. Гатджибаибову суд назначил 17 лет лишения свободы, из которых 3 года в тюрьме, 14 лет – в исправительной колонии особого режима. Мухаметзянов осужден на 8 лет 6 месяцев лишения свободы, из которых 2 года 6 месяцев в тюрьме, 6 лет – в исправительной колонии особого режима."Михейкин освобожден от уголовной ответственности... (как) лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, а также добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и сообщившее о его существовании", - информирует прокуратура.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/zaderzhanie-1583389933.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583901259.html

https://ria.ru/20201113/terakt-1584479425.html

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Сотрудники ФСБ раскрыли подготовку теракта в Воронеже ФСБ объявила о раскрытии подготовки теракта в Воронеже: экстремисты планировали взорвать многоквартирный дом. Террористическое сообщество было основано заключенными в колонии, фигуранты уже получили новые сроки заключения до 24 лет. Ведомство опубликовало видео момента вынесения приговора. 2020-11-16T14:28 true PT1M01S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, сирия, воронеж, происшествия