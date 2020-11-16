https://ria.ru/20201116/teplokhod-1584898695.html

В Ростовской области столкнулись два теплохода

В Ростовской области столкнулись два теплохода

Следователи организовали проверку после столкновения двух судов на Дону в Ростовской области, сообщает московское межрегиональное, следственного управления на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T19:49

2020-11-16T19:49

2020-11-16T19:49

дон

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после столкновения двух судов на Дону в Ростовской области, сообщает московское межрегиональное, следственного управления на транспорте СК России."Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в понедельник утром теплоход "Волга - 4007" навалился на теплоход "Междуреченск", в результате чего суда получили повреждения корпусов. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.Следователи проводят осмотр поврежденных судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html

дон

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия