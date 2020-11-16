https://ria.ru/20201116/teplokhod-1584898695.html
В Ростовской области столкнулись два теплохода
В Ростовской области столкнулись два теплохода
Следователи организовали проверку после столкновения двух судов на Дону в Ростовской области, сообщает московское межрегиональное, следственного управления на... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:49
2020-11-16T19:49
2020-11-16T19:49
дон
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после столкновения двух судов на Дону в Ростовской области, сообщает московское межрегиональное, следственного управления на транспорте СК России."Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в понедельник утром теплоход "Волга - 4007" навалился на теплоход "Междуреченск", в результате чего суда получили повреждения корпусов. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.Следователи проводят осмотр поврежденных судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html
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дон, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия