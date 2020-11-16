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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/symptoms-1584903827.html
Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19
Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19
Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:35
2020-11-16T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
шеффилд
в мире
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19.В середине марта 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом. По ее словам, симптомы инфицирования проявились в течение четырех дней.Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А еще через несколько дней появились нетипичные симптомы — дрожь, слабость, кроме того, начали кровоточить десны. Также у женщины были учащенное сердцебиение и лихорадка, а спустя какое-то время у нее начали выпадать волосы."Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп", — рассказала Хелен.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, шеффилд, в мире

Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19

20:35 16.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19.
В середине марта 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом. По ее словам, симптомы инфицирования проявились в течение четырех дней.
"Несколько дней я чувствовала тяжесть в груди, была вялой и чувствовала себя болезненной", — рассказала женщина.
Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А еще через несколько дней появились нетипичные симптомы — дрожь, слабость, кроме того, начали кровоточить десны. Также у женщины были учащенное сердцебиение и лихорадка, а спустя какое-то время у нее начали выпадать волосы.
"Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп", — рассказала Хелен.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияШеффилдВ мире
 
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