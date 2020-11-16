https://ria.ru/20201116/symptoms-1584903827.html

Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19

Названы тревожные симптомы затяжного COVID-19

Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:35

2020-11-16T20:35

2020-11-16T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

шеффилд

в мире

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Перенесшая коронавирус британка рассказала YourkshireLive о тревожных проявлениях затянувшегося COVID-19.В середине марта 43-летняя Хелен из Шеффилда заразилась коронавирусом. По ее словам, симптомы инфицирования проявились в течение четырех дней.Британка уже начала выздоравливать, когда вновь почувствовала себя плохо. А еще через несколько дней появились нетипичные симптомы — дрожь, слабость, кроме того, начали кровоточить десны. Также у женщины были учащенное сердцебиение и лихорадка, а спустя какое-то время у нее начали выпадать волосы."Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп", — рассказала Хелен.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

великобритания

шеффилд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, шеффилд, в мире