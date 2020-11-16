https://ria.ru/20201116/swift-1584890408.html

Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT

Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT

Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:42

2020-11-16T18:42

2020-11-16T18:42

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое влияние на ее экономику, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов.Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская ранее в понедельник заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка."Отключение от SWIFT – это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", - сказал Достов.Поэтому потенциальные последствия отключения Белоруссии от SWIFT представляются довольно драматичными, добавляет эксперт."Думаю, этот риск вряд ли реализуется. Максимум, от SWIFT могут отключить отдельные банки, в рамках целевых санкций. Запрет на кредитование государственных банков иностранцами – проблема потенциально менее острая. В случае чего - получить валюту или займы можно будет и в России", - пояснил он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584862575.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191114/1560954790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, в мире