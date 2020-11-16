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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/swift-1584890408.html
Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:42
2020-11-16T18:42
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое влияние на ее экономику, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов.Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская ранее в понедельник заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка."Отключение от SWIFT – это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", - сказал Достов.Поэтому потенциальные последствия отключения Белоруссии от SWIFT представляются довольно драматичными, добавляет эксперт."Думаю, этот риск вряд ли реализуется. Максимум, от SWIFT могут отключить отдельные банки, в рамках целевых санкций. Запрет на кредитование государственных банков иностранцами – проблема потенциально менее острая. В случае чего - получить валюту или займы можно будет и в России", - пояснил он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584862575.html
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT

18:42 16.11.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое влияние на ее экономику, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская ранее в понедельник заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16:30Сказано в эфире
Отключит ли Тихановская Минск от SWIFT? Мнение белорусского экспертаЭкс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения страны от системы SWIFT и прекращения сотрудничества иностранных банков с белорусскими. В эфире радио Sputnik белорусский политолог Алексей Дзермант оценил ее планы.
"Отключение от SWIFT – это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", - сказал Достов.
Поэтому потенциальные последствия отключения Белоруссии от SWIFT представляются довольно драматичными, добавляет эксперт.
"Думаю, этот риск вряд ли реализуется. Максимум, от SWIFT могут отключить отдельные банки, в рамках целевых санкций. Запрет на кредитование государственных банков иностранцами – проблема потенциально менее острая. В случае чего - получить валюту или займы можно будет и в России", - пояснил он.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.11.2019
14 ноября 2019, 21:44
Экономист: альтернатива SWIFT защитит страны БРИКС от давления США
 
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