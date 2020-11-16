Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ
20:02 16.11.2020 (обновлено: 20:47 16.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения и поручил представить предложение о его подписании главе государства.
"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан", — говорится в документе.
Подписать соглашение от имени России получили Министерству обороны.
Проект документа ранее был согласован с суданской стороной, а также российским оборонным и внешнеполитическим ведомствами. Предполагается, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек, а одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Работа объекта будет осуществляться силами и средствами российской стороны.