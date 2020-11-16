https://ria.ru/20201116/sudan-1584900134.html

Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ

Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ

Президент Владимир Путин поручил создать в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:02

2020-11-16T20:02

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россия

владимир путин

судан

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения и поручил представить предложение о его подписании главе государства. "Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации на территории Республики Судан", — говорится в документе.Подписать соглашение от имени России получили Министерству обороны.Проект документа ранее был согласован с суданской стороной, а также российским оборонным и внешнеполитическим ведомствами. Предполагается, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек, а одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Работа объекта будет осуществляться силами и средствами российской стороны.

https://ria.ru/20201103/kipr-1582745145.html

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судан

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россия, владимир путин, судан, в мире