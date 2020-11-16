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https://ria.ru/20201116/stonehendge-1584536570.html
Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты
Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты
Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T04:15
2020-11-16T05:23
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The Guardian.Так, министр транспорта Грант Шеппс согласовал проект стоимостью 2,2 миллиарда долларов, согласно которому ближайшая трасса A303 дополнится туннелем с двумя полосами в каждую сторону под древнейшим археологическим памятником. Новая схема дорожного движения позволит избежать пробок на ключевой магистрали на юге-западе Англии.Сторонники, в том числе Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, приветствовали это решение, поскольку оно позволит "убрать в туннель шумную трассу и поможет следующим поколениям лучше понять и оценить это чудо света".А представители госкорпорации Highways England заявили, что новая схема вернет ландшафту первоначальный вид и сократит время в пути. Противники проекта опасаются, что строительство может нанести существенный вред культурному наследию. Археологи назвали решение "международным скандалом" и очень удивились, что правительство одобрило проект с учетом их последних находок.Подземная часть дороги составит около трех километров, она будет находиться на 50 метров дальше от памятника, чем нынешняя трасса.
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новости культуры, музеи, англия, великобритания

Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты

04:15 16.11.2020 (обновлено: 05:23 16.11.2020)
 
© AFP 2020 / Adrian DennisОхранник возле Стоунхенджа
Охранник возле Стоунхенджа - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AFP 2020 / Adrian Dennis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The Guardian.
Так, министр транспорта Грант Шеппс согласовал проект стоимостью 2,2 миллиарда долларов, согласно которому ближайшая трасса A303 дополнится туннелем с двумя полосами в каждую сторону под древнейшим археологическим памятником.
Новая схема дорожного движения позволит избежать пробок на ключевой магистрали на юге-западе Англии.
Сторонники, в том числе Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, приветствовали это решение, поскольку оно позволит "убрать в туннель шумную трассу и поможет следующим поколениям лучше понять и оценить это чудо света".
А представители госкорпорации Highways England заявили, что новая схема вернет ландшафту первоначальный вид и сократит время в пути.
Противники проекта опасаются, что строительство может нанести существенный вред культурному наследию.
Археологи назвали решение "международным скандалом" и очень удивились, что правительство одобрило проект с учетом их последних находок.
Подземная часть дороги составит около трех километров, она будет находиться на 50 метров дальше от памятника, чем нынешняя трасса.
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