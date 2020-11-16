https://ria.ru/20201116/stonehendge-1584536570.html

Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты

Под Стоунхенджем построят туннель, несмотря на протесты

Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T04:15

2020-11-16T04:15

2020-11-16T05:23

культура

новости культуры

музеи

англия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501655_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ed02f5415400333fb88910ee0a159fb1.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Великобритании одобрило строительство автомобильного туннеля под Стоунхенджем, несмотря на протесты друидов, экологов и археологов, сообщает The Guardian.Так, министр транспорта Грант Шеппс согласовал проект стоимостью 2,2 миллиарда долларов, согласно которому ближайшая трасса A303 дополнится туннелем с двумя полосами в каждую сторону под древнейшим археологическим памятником. Новая схема дорожного движения позволит избежать пробок на ключевой магистрали на юге-западе Англии.Сторонники, в том числе Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, приветствовали это решение, поскольку оно позволит "убрать в туннель шумную трассу и поможет следующим поколениям лучше понять и оценить это чудо света".А представители госкорпорации Highways England заявили, что новая схема вернет ландшафту первоначальный вид и сократит время в пути. Противники проекта опасаются, что строительство может нанести существенный вред культурному наследию. Археологи назвали решение "международным скандалом" и очень удивились, что правительство одобрило проект с учетом их последних находок.Подземная часть дороги составит около трех километров, она будет находиться на 50 метров дальше от памятника, чем нынешняя трасса.

https://ria.ru/20200622/1573324528.html

англия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, англия, великобритания