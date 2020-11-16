https://ria.ru/20201116/ssha-1584557860.html

Регион в США заплатит 10 тысяч долларов за переезд туда

Регион в США заплатит 10 тысяч долларов за переезд туда

Совет Северо-Западного Арканзаса готов заплатить 10 тысяч долларов и подарить горный или уличный велосипед тем, кто переедет в этот регион и будет работать,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:33

2020-11-16T03:33

2020-11-16T03:39

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Совет Северо-Западного Арканзаса готов заплатить 10 тысяч долларов и подарить горный или уличный велосипед тем, кто переедет в этот регион и будет работать, сообщает Lonely Planet. Местность славится своими невероятными горными пейзажами, ремесленными пивоварнями, музеями мирового класса и очаровательными маленькими городками.При этом Арканзас стремится улучшить свою экономику и справиться с сокращением населения, платя работникам за переезд. Для того, чтобы получить деньги и велосипед, соискатель должен иметь право трудиться в США, быть возрастом не менее 24 лет, с опытом работы от двух лет и проживать за пределами региона. Также нужно подписать договор аренды местного жилья или купить его.В дополнение к денежному стимулу новому жителю подарят велосипед, чтобы он смог исследовать сотни километров трасс на мощеных улицах и в горах. Если езда на двухколесном транспорте соискателя не заинтересует, ему обещают бесплатное годовое членство в одном из местных учреждений культуры мирового уровня, включая Музей американского искусства Crystal Bridges.Совет Северо-Западного Арканзаса описывает регион как один из лучших для жизни в США, с доходом на душу населения на 14 процентов выше, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html

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