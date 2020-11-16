https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html

В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса

В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса

Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:25

2020-11-16T22:25

2020-11-16T23:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584436084_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_be817cb79ceca7681f172be06abd9034.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Об этом сообщает SRF.Сваминатан подчеркнула, что главная цель ВОЗ — обеспечить доступ к вакцине людям из группы риска, прежде всего медикам.Она отметила, что организация работает со всеми разработчиками вакцины, поскольку необходим широкий выбор препаратов. Так, по ее словам, какие-то из них могут больше подойти пожилым пациентам, а другие, например, могут потребовать особых условий хранения.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире