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https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html
В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса
В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса
Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:25
2020-11-16T23:18
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Об этом сообщает SRF.Сваминатан подчеркнула, что главная цель ВОЗ — обеспечить доступ к вакцине людям из группы риска, прежде всего медикам.Она отметила, что организация работает со всеми разработчиками вакцины, поскольку необходим широкий выбор препаратов. Так, по ее словам, какие-то из них могут больше подойти пожилым пациентам, а другие, например, могут потребовать особых условий хранения.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса

22:25 16.11.2020 (обновлено: 23:18 16.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Об этом сообщает SRF.
"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования", — сказала она.
Сваминатан подчеркнула, что главная цель ВОЗ — обеспечить доступ к вакцине людям из группы риска, прежде всего медикам.
Она отметила, что организация работает со всеми разработчиками вакцины, поскольку необходим широкий выбор препаратов. Так, по ее словам, какие-то из них могут больше подойти пожилым пациентам, а другие, например, могут потребовать особых условий хранения.
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