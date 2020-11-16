https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html
В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса
В ВОЗ назвали вероятную дату начала поставок вакцины от коронавируса
Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:25
2020-11-16T22:25
2020-11-16T23:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584436084_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_be817cb79ceca7681f172be06abd9034.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ограниченные поставки вакцины от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года, сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Об этом сообщает SRF.Сваминатан подчеркнула, что главная цель ВОЗ — обеспечить доступ к вакцине людям из группы риска, прежде всего медикам.Она отметила, что организация работает со всеми разработчиками вакцины, поскольку необходим широкий выбор препаратов. Так, по ее словам, какие-то из них могут больше подойти пожилым пациентам, а другие, например, могут потребовать особых условий хранения.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vaccine-1584870110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584436084_261:0:2992:2048_1400x0_80_0_0_91d19ffb8d1f150bc88665510f23fad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире