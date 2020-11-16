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Лаваш, пиво и старые заводы: как формируется список памятников ЮНЕСКО
Лаваш, пиво и старые заводы: как формируется список памятников ЮНЕСКО
Сорок пять лет назад основано ЮНЕСКО — особое подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Хотя организация ведет проекты во многих областях, ее РИА Новости, 16.11.2020
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Сорок пять лет назад основано ЮНЕСКО — особое подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Хотя организация ведет проекты во многих областях, ее визитной карточкой остаются Списки Всемирного культурного наследия — материального и нематериального. Какие странные объекты иногда в них попадают, почему получить заветный статус памятника не всегда хорошо, а также как вышло, что лаваш эксперты чествовали дважды, а у нашего салата оливье пока шансов нет, — в фотоленте РИА Новости.
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оливье (салат), лахта центр, чернобыль, московский кремль (музей-заповедник), ярославль, еда, фото, юнеско

Лаваш, пиво и старые заводы: как формируется список памятников ЮНЕСКО

08:00 16.11.2020
 
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Сорок пять лет назад основано ЮНЕСКО — особое подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Хотя организация ведет проекты во многих областях, ее визитной карточкой остаются Списки Всемирного культурного наследия — материального и нематериального. Какие странные объекты иногда в них попадают, почему получить заветный статус памятника не всегда хорошо, а также как вышло, что лаваш эксперты чествовали дважды, а у нашего салата оливье пока шансов нет, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

У списка ЮНЕСКО есть, как ни странно, и минусы. Касаются они прежде всего архитектурных объектов: памятник не развивается, превращаясь в законсервированную версию самого себя. Шутят, что если бы ЮНЕСКО создали в XIX веке, не видать нам Эйфелевой башни. Она тогда считалась уродливой, и пуристы из ООН точно бы запретили строительство.

Самый примечательный пример "юнескоцида" —  Дрезден, признанный мировым достоянием в 2004-м. Когда в "немецкой Флоренции" захотели построить новый мост через Эльбу, чтобы уменьшить число пробок, из ЮНЕСКО пришел отрицательный ответ. Тогда городские власти провели референдум, и большинство проголосовало за. В итоге в 2009-м город вылетел из списка, зато в августе 2013-го дрезденцы открыли новый мост. 

На фото: набережная Эльбы

Европа. Дрезден. Набережная Эльбы
1 из 11

У списка ЮНЕСКО есть, как ни странно, и минусы. Касаются они прежде всего архитектурных объектов: памятник не развивается, превращаясь в законсервированную версию самого себя. Шутят, что если бы ЮНЕСКО создали в XIX веке, не видать нам Эйфелевой башни. Она тогда считалась уродливой, и пуристы из ООН точно бы запретили строительство.

Самый примечательный пример "юнескоцида" —  Дрезден, признанный мировым достоянием в 2004-м. Когда в "немецкой Флоренции" захотели построить новый мост через Эльбу, чтобы уменьшить число пробок, из ЮНЕСКО пришел отрицательный ответ. Тогда городские власти провели референдум, и большинство проголосовало за. В итоге в 2009-м город вылетел из списка, зато в августе 2013-го дрезденцы открыли новый мост. 

На фото: набережная Эльбы

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях Украина внесла на рассмотрение экспертов организации Чернобыльскую зону отчуждения. Индустриальных объектов, к которым не слишком приложим эпитет "живописный", в списке ЮНЕСКО уже немало. Первым еще в 1994-м году стал бывший металлургический завод в немецком городе Фельклинген. Комплекс-монстр с почти полуторавековой историей, по мнению комиссии, —важнейший мемориал, где "в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката".

Также среди взятых под крыло организации объектов, вызывающих скорее жутковатое чувство, чем восхищение, —  заводы селитры Хамберстон и Санта-Лаура в Чили, а также фабрика по засолке мяса в уругвайском городке Фрай-Бентос. 

На фото: колесо обозрения в Припяти

Колесо обозрения в Припяти
2 из 11

На днях Украина внесла на рассмотрение экспертов организации Чернобыльскую зону отчуждения. Индустриальных объектов, к которым не слишком приложим эпитет "живописный", в списке ЮНЕСКО уже немало. Первым еще в 1994-м году стал бывший металлургический завод в немецком городе Фельклинген. Комплекс-монстр с почти полуторавековой историей, по мнению комиссии, —важнейший мемориал, где "в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката".

Также среди взятых под крыло организации объектов, вызывающих скорее жутковатое чувство, чем восхищение, —  заводы селитры Хамберстон и Санта-Лаура в Чили, а также фабрика по засолке мяса в уругвайском городке Фрай-Бентос. 

На фото: колесо обозрения в Припяти

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Санкт-Петербург в этом году отмечает юбилей: в декабре исполнится 30 лет с момента, когда город, который тогда еще назывался Ленинград, приобрел статус памятника ЮНЕСКО. Под охраной весь исторический центр плюс пригороды: там не допускается никакое архитектурное вмешательство.

Громкий скандал разгорелся из-за небоскреба "Охта-центр". В 2007-м в ЮНЕСКО заявили, что строительство бизнес-центра "Газпром-сити" высотой 400 метров на правом берегу Невы неприемлемо, так как здание резко контрастирует с обликом города. В итоге концерн возвел небоскреб дальше от центра. Зато с бОльшим размахом: "Лахта-центр" — самая северная высотка в мире (462 метра). На днях проект получил архитектурный "Оскар" — премию для небоскребов Emporis Skyscraper Awards. 

На фото: вид на «Лахта-центр» с набережной Финского залива

Вид на «Лахта-центр» с набережной Финского залива
3 из 11

Санкт-Петербург в этом году отмечает юбилей: в декабре исполнится 30 лет с момента, когда город, который тогда еще назывался Ленинград, приобрел статус памятника ЮНЕСКО. Под охраной весь исторический центр плюс пригороды: там не допускается никакое архитектурное вмешательство.

Громкий скандал разгорелся из-за небоскреба "Охта-центр". В 2007-м в ЮНЕСКО заявили, что строительство бизнес-центра "Газпром-сити" высотой 400 метров на правом берегу Невы неприемлемо, так как здание резко контрастирует с обликом города. В итоге концерн возвел небоскреб дальше от центра. Зато с бОльшим размахом: "Лахта-центр" — самая северная высотка в мире (462 метра). На днях проект получил архитектурный "Оскар" — премию для небоскребов Emporis Skyscraper Awards. 

На фото: вид на «Лахта-центр» с набережной Финского залива

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Непростые отношения с ЮНЕСКО и у Ярославля. Город с трудом добился того, что в список включили весь исторический центр. Произошло это 15 лет назад. Теперь приходится лавировать между требованиями "охранной грамоты" и желаниями девелоперов. В 2011-м Ярославль внесли в перечень "Наследие в опасности". Недовольство иностранной комиссии вызвал "очень вольно восстановленный" Успенский собор на Стрелке: здание больше исторического оригинала, взорванного в 1930-е. Критиковали эксперты и памятник "Тысячелетие Ярославля", закрывший вид на ансамбль храмов в Коровниках, и новый мост через Которосль.

На фото: Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
4 из 11

Непростые отношения с ЮНЕСКО и у Ярославля. Город с трудом добился того, что в список включили весь исторический центр. Произошло это 15 лет назад. Теперь приходится лавировать между требованиями "охранной грамоты" и желаниями девелоперов. В 2011-м Ярославль внесли в перечень "Наследие в опасности". Недовольство иностранной комиссии вызвал "очень вольно восстановленный" Успенский собор на Стрелке: здание больше исторического оригинала, взорванного в 1930-е. Критиковали эксперты и памятник "Тысячелетие Ярославля", закрывший вид на ансамбль храмов в Коровниках, и новый мост через Которосль.

На фото: Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов

В Москве под охраной находятся отдельные памятники. В частности, Красная площадь и весь Кремль, за исключением одного недостаточно старинного здания — Государственного Кремлевского дворца.

На фото: Памятник святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. На втором плане — Оружейная палата Московского Кремля

Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве. На втором плане - Оружейная палата московского Кремля.
5 из 11

В Москве под охраной находятся отдельные памятники. В частности, Красная площадь и весь Кремль, за исключением одного недостаточно старинного здания — Государственного Кремлевского дворца.

На фото: Памятник святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. На втором плане — Оружейная палата Московского Кремля

© РИА Новости / Максим Блинов
© Евгений Епанчинцев

Переходим к списку нематериального, или "живого", культурного наследия, который активно пополняется последние 14 лет. В нем есть российские объекты, но всего два. С 2001 года под охраной культура семейских из Забайкалья, которых называют "потерянными русскими". Потомки сосланных в XVIII веке из Речи Посполитой старообрядцев чтят традиции допетровской Руси: крестятся двумя перстами, живут большими многодетными семьями, строго соблюдают посты.

О семейских оставили свидетельства декабристы, останавливавшиеся в их деревнях по пути на каторгу. Эту самобытную культуру сохраняют села Тарбагатай и Десятниково, куда возят туристов. 

На фото: участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая"

Участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев Семейская круговая
6 из 11

Переходим к списку нематериального, или "живого", культурного наследия, который активно пополняется последние 14 лет. В нем есть российские объекты, но всего два. С 2001 года под охраной культура семейских из Забайкалья, которых называют "потерянными русскими". Потомки сосланных в XVIII веке из Речи Посполитой старообрядцев чтят традиции допетровской Руси: крестятся двумя перстами, живут большими многодетными семьями, строго соблюдают посты.

О семейских оставили свидетельства декабристы, останавливавшиеся в их деревнях по пути на каторгу. Эту самобытную культуру сохраняют села Тарбагатай и Десятниково, куда возят туристов. 

На фото: участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая"

© Евгений Епанчинцев
© Фото : официальный информационный портал республики Саха (Якутия)

В 2006-м в список ЮНЕСКО внесли якутский героический эпос "Олонхо", насчитывающий тысячелетнюю историю. Это древние протяжные былины о богатырях, которые в особой манере, речитативом, исполняют певцы-олонхосуты.

Есть комиксы и компьютерные игры по мотивам этого эпоса. В 2012-м министр культуры региона даже заявил, что именно из якутского национального фольклора режиссер Джеймс Кэмерон позаимствовал идею блокбастера "Аватар". По мнению чиновника, пандорцы, живущие в гармонии с планетой, списаны с якутских молодцев —  боотуров. 

На фото: церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии

Церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе Сэвэки Алданского района Якутии. 30 июня 2018
7 из 11

В 2006-м в список ЮНЕСКО внесли якутский героический эпос "Олонхо", насчитывающий тысячелетнюю историю. Это древние протяжные былины о богатырях, которые в особой манере, речитативом, исполняют певцы-олонхосуты.

Есть комиксы и компьютерные игры по мотивам этого эпоса. В 2012-м министр культуры региона даже заявил, что именно из якутского национального фольклора режиссер Джеймс Кэмерон позаимствовал идею блокбастера "Аватар". По мнению чиновника, пандорцы, живущие в гармонии с планетой, списаны с якутских молодцев —  боотуров. 

На фото: церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии

© Фото : официальный информационный портал республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

В 2015-м Минпромторг вместе с Минкультуры выступали за то, чтобы престижный статус культурного наследия ЮНЕСКО получили русские народные промыслы: хохлома, гжель, дымковская игрушка и великоустюгское серебро.

В прошлом году депутат "Единой России" Виктор Зубарев предложил внести в список салат оливье, селедку под шубой, холодец и просмотр "Иронии судьбы" —  знакомые с советских времен атрибуты новогоднего застолья. Однако дело в том, что в конвенции, где участвуют более 170 стран, пока нет США, Великобритании и России, поэтому они не могут сами подавать заявки.

На фото: деревянные изделия фабрики "Хохломская роспись" города Семенов Нижегородской области

Семеновская хохлома
8 из 11

В 2015-м Минпромторг вместе с Минкультуры выступали за то, чтобы престижный статус культурного наследия ЮНЕСКО получили русские народные промыслы: хохлома, гжель, дымковская игрушка и великоустюгское серебро.

В прошлом году депутат "Единой России" Виктор Зубарев предложил внести в список салат оливье, селедку под шубой, холодец и просмотр "Иронии судьбы" —  знакомые с советских времен атрибуты новогоднего застолья. Однако дело в том, что в конвенции, где участвуют более 170 стран, пока нет США, Великобритании и России, поэтому они не могут сами подавать заявки.

На фото: деревянные изделия фабрики "Хохломская роспись" города Семенов Нижегородской области

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
© Walt Disney Pictures (2007)

Знаменитая la cuisine françaisе — французская кухня — просто не могла не оказаться в списке ЮНЕСКО. Японские кулинарные традиции отметили лишь через три года, в 2013-м, а в Италии эксперты признают только отдельные блюда, например, неаполитанскую пиццу.

Французы выбрали верную тактику: настаивают на том, что их кухня —  явление скорее социально-культурное. В стране всегда любили долгие трапезы, в почете сложные рецепты, для реализации которых требуется немало усилий, а порой и несколько дней. 

На фото: Кадр из мультфильма "Рататуй"

Кадр из мультфильма Рататуй
9 из 11

Знаменитая la cuisine françaisе — французская кухня — просто не могла не оказаться в списке ЮНЕСКО. Японские кулинарные традиции отметили лишь через три года, в 2013-м, а в Италии эксперты признают только отдельные блюда, например, неаполитанскую пиццу.

Французы выбрали верную тактику: настаивают на том, что их кухня —  явление скорее социально-культурное. В стране всегда любили долгие трапезы, в почете сложные рецепты, для реализации которых требуется немало усилий, а порой и несколько дней. 

На фото: Кадр из мультфильма "Рататуй"

© Walt Disney Pictures (2007)
© Fotolia / lukasvideo

Вообще, в фаворитах ЮНЕСКО вовсе не обладатели звездочек "Мишлен", а самая обычная народная еда. Так, лаваш получил престижный статус даже дважды. В 2014-м его внесли в список как традиционный армянский хлеб. А через два года коллективная заявка поступила от Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, попросивших оценить распространенную в их странах "культуру приготовления лепешки". 

Также отмечена, к примеру, бельгийская пивная культура (около полутора тысяч сортов этого напитка, который используется, в частности, и в кулинарии).  

На фото: армянский лаваш

Армянский лаваш
10 из 11

Вообще, в фаворитах ЮНЕСКО вовсе не обладатели звездочек "Мишлен", а самая обычная народная еда. Так, лаваш получил престижный статус даже дважды. В 2014-м его внесли в список как традиционный армянский хлеб. А через два года коллективная заявка поступила от Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, попросивших оценить распространенную в их странах "культуру приготовления лепешки". 

Также отмечена, к примеру, бельгийская пивная культура (около полутора тысяч сортов этого напитка, который используется, в частности, и в кулинарии).  

На фото: армянский лаваш

© Fotolia / lukasvideo
© Depositphotos / Aleruana

Существует миф, что для включения в нематериальный список ЮНЕСКО нужно находиться на грани исчезновения или представлять какой-то нишевой штучный феномен. Вовсе нет, иначе как в этом перечне оказались альпинизм, традиционный тайский массаж, китайские методики иглоукалывания или философия йоги?

Важнее критерий — неповторимость, а также способность формировать культурную идентичность отдельного народа или общины. А такого у нас немало, учитывая богатейшую историю России. 

На фото: салат оливье

Приготовление салата Оливье
11 из 11

Существует миф, что для включения в нематериальный список ЮНЕСКО нужно находиться на грани исчезновения или представлять какой-то нишевой штучный феномен. Вовсе нет, иначе как в этом перечне оказались альпинизм, традиционный тайский массаж, китайские методики иглоукалывания или философия йоги?

Важнее критерий — неповторимость, а также способность формировать культурную идентичность отдельного народа или общины. А такого у нас немало, учитывая богатейшую историю России. 

На фото: салат оливье

© Depositphotos / Aleruana
 
КультураОливье (салат)Лахта ЦентрЧернобыльМосковский Кремль (музей-заповедник)ЯрославльЕдаЮНЕСКО
 
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