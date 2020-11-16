Лаваш, пиво и старые заводы: как формируется список памятников ЮНЕСКО

У списка ЮНЕСКО есть, как ни странно, и минусы. Касаются они прежде всего архитектурных объектов: памятник не развивается, превращаясь в законсервированную версию самого себя. Шутят, что если бы ЮНЕСКО создали в XIX веке, не видать нам Эйфелевой башни. Она тогда считалась уродливой, и пуристы из ООН точно бы запретили строительство.

Самый примечательный пример "юнескоцида" — Дрезден, признанный мировым достоянием в 2004-м. Когда в "немецкой Флоренции" захотели построить новый мост через Эльбу, чтобы уменьшить число пробок, из ЮНЕСКО пришел отрицательный ответ. Тогда городские власти провели референдум, и большинство проголосовало за. В итоге в 2009-м город вылетел из списка, зато в августе 2013-го дрезденцы открыли новый мост.

На фото: набережная Эльбы