Лаваш, пиво и старые заводы: как формируется список памятников ЮНЕСКО
У списка ЮНЕСКО есть, как ни странно, и минусы. Касаются они прежде всего архитектурных объектов: памятник не развивается, превращаясь в законсервированную версию самого себя. Шутят, что если бы ЮНЕСКО создали в XIX веке, не видать нам Эйфелевой башни. Она тогда считалась уродливой, и пуристы из ООН точно бы запретили строительство.
Самый примечательный пример "юнескоцида" — Дрезден, признанный мировым достоянием в 2004-м. Когда в "немецкой Флоренции" захотели построить новый мост через Эльбу, чтобы уменьшить число пробок, из ЮНЕСКО пришел отрицательный ответ. Тогда городские власти провели референдум, и большинство проголосовало за. В итоге в 2009-м город вылетел из списка, зато в августе 2013-го дрезденцы открыли новый мост.
На фото: набережная Эльбы
У списка ЮНЕСКО есть, как ни странно, и минусы. Касаются они прежде всего архитектурных объектов: памятник не развивается, превращаясь в законсервированную версию самого себя. Шутят, что если бы ЮНЕСКО создали в XIX веке, не видать нам Эйфелевой башни. Она тогда считалась уродливой, и пуристы из ООН точно бы запретили строительство.
Самый примечательный пример "юнескоцида" — Дрезден, признанный мировым достоянием в 2004-м. Когда в "немецкой Флоренции" захотели построить новый мост через Эльбу, чтобы уменьшить число пробок, из ЮНЕСКО пришел отрицательный ответ. Тогда городские власти провели референдум, и большинство проголосовало за. В итоге в 2009-м город вылетел из списка, зато в августе 2013-го дрезденцы открыли новый мост.
На фото: набережная Эльбы
На днях Украина внесла на рассмотрение экспертов организации Чернобыльскую зону отчуждения. Индустриальных объектов, к которым не слишком приложим эпитет "живописный", в списке ЮНЕСКО уже немало. Первым еще в 1994-м году стал бывший металлургический завод в немецком городе Фельклинген. Комплекс-монстр с почти полуторавековой историей, по мнению комиссии, —важнейший мемориал, где "в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката".
Также среди взятых под крыло организации объектов, вызывающих скорее жутковатое чувство, чем восхищение, — заводы селитры Хамберстон и Санта-Лаура в Чили, а также фабрика по засолке мяса в уругвайском городке Фрай-Бентос.
На фото: колесо обозрения в Припяти
На днях Украина внесла на рассмотрение экспертов организации Чернобыльскую зону отчуждения. Индустриальных объектов, к которым не слишком приложим эпитет "живописный", в списке ЮНЕСКО уже немало. Первым еще в 1994-м году стал бывший металлургический завод в немецком городе Фельклинген. Комплекс-монстр с почти полуторавековой историей, по мнению комиссии, —важнейший мемориал, где "в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката".
Также среди взятых под крыло организации объектов, вызывающих скорее жутковатое чувство, чем восхищение, — заводы селитры Хамберстон и Санта-Лаура в Чили, а также фабрика по засолке мяса в уругвайском городке Фрай-Бентос.
На фото: колесо обозрения в Припяти
Санкт-Петербург в этом году отмечает юбилей: в декабре исполнится 30 лет с момента, когда город, который тогда еще назывался Ленинград, приобрел статус памятника ЮНЕСКО. Под охраной весь исторический центр плюс пригороды: там не допускается никакое архитектурное вмешательство.
Громкий скандал разгорелся из-за небоскреба "Охта-центр". В 2007-м в ЮНЕСКО заявили, что строительство бизнес-центра "Газпром-сити" высотой 400 метров на правом берегу Невы неприемлемо, так как здание резко контрастирует с обликом города. В итоге концерн возвел небоскреб дальше от центра. Зато с бОльшим размахом: "Лахта-центр" — самая северная высотка в мире (462 метра). На днях проект получил архитектурный "Оскар" — премию для небоскребов Emporis Skyscraper Awards.
На фото: вид на «Лахта-центр» с набережной Финского залива
Санкт-Петербург в этом году отмечает юбилей: в декабре исполнится 30 лет с момента, когда город, который тогда еще назывался Ленинград, приобрел статус памятника ЮНЕСКО. Под охраной весь исторический центр плюс пригороды: там не допускается никакое архитектурное вмешательство.
Громкий скандал разгорелся из-за небоскреба "Охта-центр". В 2007-м в ЮНЕСКО заявили, что строительство бизнес-центра "Газпром-сити" высотой 400 метров на правом берегу Невы неприемлемо, так как здание резко контрастирует с обликом города. В итоге концерн возвел небоскреб дальше от центра. Зато с бОльшим размахом: "Лахта-центр" — самая северная высотка в мире (462 метра). На днях проект получил архитектурный "Оскар" — премию для небоскребов Emporis Skyscraper Awards.
На фото: вид на «Лахта-центр» с набережной Финского залива
Непростые отношения с ЮНЕСКО и у Ярославля. Город с трудом добился того, что в список включили весь исторический центр. Произошло это 15 лет назад. Теперь приходится лавировать между требованиями "охранной грамоты" и желаниями девелоперов. В 2011-м Ярославль внесли в перечень "Наследие в опасности". Недовольство иностранной комиссии вызвал "очень вольно восстановленный" Успенский собор на Стрелке: здание больше исторического оригинала, взорванного в 1930-е. Критиковали эксперты и памятник "Тысячелетие Ярославля", закрывший вид на ансамбль храмов в Коровниках, и новый мост через Которосль.
На фото: Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Непростые отношения с ЮНЕСКО и у Ярославля. Город с трудом добился того, что в список включили весь исторический центр. Произошло это 15 лет назад. Теперь приходится лавировать между требованиями "охранной грамоты" и желаниями девелоперов. В 2011-м Ярославль внесли в перечень "Наследие в опасности". Недовольство иностранной комиссии вызвал "очень вольно восстановленный" Успенский собор на Стрелке: здание больше исторического оригинала, взорванного в 1930-е. Критиковали эксперты и памятник "Тысячелетие Ярославля", закрывший вид на ансамбль храмов в Коровниках, и новый мост через Которосль.
На фото: Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
В Москве под охраной находятся отдельные памятники. В частности, Красная площадь и весь Кремль, за исключением одного недостаточно старинного здания — Государственного Кремлевского дворца.
На фото: Памятник святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. На втором плане — Оружейная палата Московского Кремля
В Москве под охраной находятся отдельные памятники. В частности, Красная площадь и весь Кремль, за исключением одного недостаточно старинного здания — Государственного Кремлевского дворца.
На фото: Памятник святому князю Владимиру на Боровицком холме в Москве. На втором плане — Оружейная палата Московского Кремля
Переходим к списку нематериального, или "живого", культурного наследия, который активно пополняется последние 14 лет. В нем есть российские объекты, но всего два. С 2001 года под охраной культура семейских из Забайкалья, которых называют "потерянными русскими". Потомки сосланных в XVIII веке из Речи Посполитой старообрядцев чтят традиции допетровской Руси: крестятся двумя перстами, живут большими многодетными семьями, строго соблюдают посты.
О семейских оставили свидетельства декабристы, останавливавшиеся в их деревнях по пути на каторгу. Эту самобытную культуру сохраняют села Тарбагатай и Десятниково, куда возят туристов.
На фото: участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая"
Переходим к списку нематериального, или "живого", культурного наследия, который активно пополняется последние 14 лет. В нем есть российские объекты, но всего два. С 2001 года под охраной культура семейских из Забайкалья, которых называют "потерянными русскими". Потомки сосланных в XVIII веке из Речи Посполитой старообрядцев чтят традиции допетровской Руси: крестятся двумя перстами, живут большими многодетными семьями, строго соблюдают посты.
О семейских оставили свидетельства декабристы, останавливавшиеся в их деревнях по пути на каторгу. Эту самобытную культуру сохраняют села Тарбагатай и Десятниково, куда возят туристов.
На фото: участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая"
В 2006-м в список ЮНЕСКО внесли якутский героический эпос "Олонхо", насчитывающий тысячелетнюю историю. Это древние протяжные былины о богатырях, которые в особой манере, речитативом, исполняют певцы-олонхосуты.
Есть комиксы и компьютерные игры по мотивам этого эпоса. В 2012-м министр культуры региона даже заявил, что именно из якутского национального фольклора режиссер Джеймс Кэмерон позаимствовал идею блокбастера "Аватар". По мнению чиновника, пандорцы, живущие в гармонии с планетой, списаны с якутских молодцев — боотуров.
На фото: церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии
В 2006-м в список ЮНЕСКО внесли якутский героический эпос "Олонхо", насчитывающий тысячелетнюю историю. Это древние протяжные былины о богатырях, которые в особой манере, речитативом, исполняют певцы-олонхосуты.
Есть комиксы и компьютерные игры по мотивам этого эпоса. В 2012-м министр культуры региона даже заявил, что именно из якутского национального фольклора режиссер Джеймс Кэмерон позаимствовал идею блокбастера "Аватар". По мнению чиновника, пандорцы, живущие в гармонии с планетой, списаны с якутских молодцев — боотуров.
На фото: церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии
В 2015-м Минпромторг вместе с Минкультуры выступали за то, чтобы престижный статус культурного наследия ЮНЕСКО получили русские народные промыслы: хохлома, гжель, дымковская игрушка и великоустюгское серебро.
В прошлом году депутат "Единой России" Виктор Зубарев предложил внести в список салат оливье, селедку под шубой, холодец и просмотр "Иронии судьбы" — знакомые с советских времен атрибуты новогоднего застолья. Однако дело в том, что в конвенции, где участвуют более 170 стран, пока нет США, Великобритании и России, поэтому они не могут сами подавать заявки.
На фото: деревянные изделия фабрики "Хохломская роспись" города Семенов Нижегородской области
В 2015-м Минпромторг вместе с Минкультуры выступали за то, чтобы престижный статус культурного наследия ЮНЕСКО получили русские народные промыслы: хохлома, гжель, дымковская игрушка и великоустюгское серебро.
В прошлом году депутат "Единой России" Виктор Зубарев предложил внести в список салат оливье, селедку под шубой, холодец и просмотр "Иронии судьбы" — знакомые с советских времен атрибуты новогоднего застолья. Однако дело в том, что в конвенции, где участвуют более 170 стран, пока нет США, Великобритании и России, поэтому они не могут сами подавать заявки.
На фото: деревянные изделия фабрики "Хохломская роспись" города Семенов Нижегородской области
Знаменитая la cuisine françaisе — французская кухня — просто не могла не оказаться в списке ЮНЕСКО. Японские кулинарные традиции отметили лишь через три года, в 2013-м, а в Италии эксперты признают только отдельные блюда, например, неаполитанскую пиццу.
Французы выбрали верную тактику: настаивают на том, что их кухня — явление скорее социально-культурное. В стране всегда любили долгие трапезы, в почете сложные рецепты, для реализации которых требуется немало усилий, а порой и несколько дней.
На фото: Кадр из мультфильма "Рататуй"
Знаменитая la cuisine françaisе — французская кухня — просто не могла не оказаться в списке ЮНЕСКО. Японские кулинарные традиции отметили лишь через три года, в 2013-м, а в Италии эксперты признают только отдельные блюда, например, неаполитанскую пиццу.
Французы выбрали верную тактику: настаивают на том, что их кухня — явление скорее социально-культурное. В стране всегда любили долгие трапезы, в почете сложные рецепты, для реализации которых требуется немало усилий, а порой и несколько дней.
На фото: Кадр из мультфильма "Рататуй"
Вообще, в фаворитах ЮНЕСКО вовсе не обладатели звездочек "Мишлен", а самая обычная народная еда. Так, лаваш получил престижный статус даже дважды. В 2014-м его внесли в список как традиционный армянский хлеб. А через два года коллективная заявка поступила от Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, попросивших оценить распространенную в их странах "культуру приготовления лепешки".
Также отмечена, к примеру, бельгийская пивная культура (около полутора тысяч сортов этого напитка, который используется, в частности, и в кулинарии).
На фото: армянский лаваш
Вообще, в фаворитах ЮНЕСКО вовсе не обладатели звездочек "Мишлен", а самая обычная народная еда. Так, лаваш получил престижный статус даже дважды. В 2014-м его внесли в список как традиционный армянский хлеб. А через два года коллективная заявка поступила от Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, попросивших оценить распространенную в их странах "культуру приготовления лепешки".
Также отмечена, к примеру, бельгийская пивная культура (около полутора тысяч сортов этого напитка, который используется, в частности, и в кулинарии).
На фото: армянский лаваш
Существует миф, что для включения в нематериальный список ЮНЕСКО нужно находиться на грани исчезновения или представлять какой-то нишевой штучный феномен. Вовсе нет, иначе как в этом перечне оказались альпинизм, традиционный тайский массаж, китайские методики иглоукалывания или философия йоги?
Важнее критерий — неповторимость, а также способность формировать культурную идентичность отдельного народа или общины. А такого у нас немало, учитывая богатейшую историю России.
На фото: салат оливье
Существует миф, что для включения в нематериальный список ЮНЕСКО нужно находиться на грани исчезновения или представлять какой-то нишевой штучный феномен. Вовсе нет, иначе как в этом перечне оказались альпинизм, традиционный тайский массаж, китайские методики иглоукалывания или философия йоги?
Важнее критерий — неповторимость, а также способность формировать культурную идентичность отдельного народа или общины. А такого у нас немало, учитывая богатейшую историю России.
На фото: салат оливье