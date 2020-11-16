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Путин внес изменения в состав Совета по правам человека
Путин внес изменения в состав Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:06
2020-11-16T20:06
россия
анита соболева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
игорь ашманов
владимир путин
андрей боков
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.Кроме того, из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "Адвокатское партнёрство" Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.
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россия, анита соболева, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь ашманов, владимир путин, андрей боков, общество

Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

20:06 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.
Кроме того, из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "Адвокатское партнёрство" Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.
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РоссияАнита СоболеваСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Игорь АшмановВладимир ПутинАндрей БоковОбщество
 
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