https://ria.ru/20201116/spch-1584900801.html
Путин внес изменения в состав Совета по правам человека
Путин внес изменения в состав Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:06
2020-11-16T20:06
2020-11-16T20:06
россия
анита соболева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
игорь ашманов
владимир путин
андрей боков
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.Кроме того, из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "Адвокатское партнёрство" Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.
https://ria.ru/20201102/udalenka-1582727346.html
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россия, анита соболева, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь ашманов, владимир путин, андрей боков, общество