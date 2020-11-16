https://ria.ru/20201116/spch-1584900801.html

Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

Путин внес изменения в состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:06

2020-11-16T20:06

2020-11-16T20:06

россия

анита соболева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

игорь ашманов

владимир путин

андрей боков

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, включающий новых членов в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, в состав СПЧ включены по согласованию заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" Марина Ахмедова, президент акционерного общества "Крибрум" Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.Кроме того, из состава Совета исключены политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов "Адвокатское партнёрство" Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.

https://ria.ru/20201102/udalenka-1582727346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анита соболева, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь ашманов, владимир путин, андрей боков, общество