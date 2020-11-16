Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/sovbez-1584801927.html
Косачев ответил на критику Макрона в адрес Совбеза ООН
Косачев ответил на критику Макрона в адрес Совбеза ООН
У европейских государств нет оснований говорить об отсутствии "полезных решений" СБ ООН, поскольку в этом есть и их вина, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:56
2020-11-16T11:56
эммануэль макрон
совет безопасности оон
константин косачев
франция
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_84497dfdcad66c2a88d0faa6215458b6.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. У европейских государств нет оснований говорить об отсутствии "полезных решений" СБ ООН, поскольку в этом есть и их вина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя критику президента Франции Эммануэля Макрона Совбеза ООН.Ранее Макрон в интервью парижскому изданию Grand Continent подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.И эффективность его решений напрямую зависит от способности пяти постоянных членов Совбеза договариваться, добавил политик. "С этим действительно возникает проблема, поскольку, прежде всего, западные участники СБ видят пользу в этой структуре исключительно тогда, когда она продвигает приоритетный для них "порядок, построенный на правилах", в отличие от основной миссии ООН и ее Совета Безопасности: формировать порядок, построенный на праве", - подчеркнул Косачев.Он напомнил слова Макрона о том, что если мы хотим наладить сотрудничество, "сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений". Однако "рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются". Трудно не подписаться под такой констатацией, добавил политик."Новая многосторонность" - это и есть то, что системно блокируется адептами однополярной системы. И одна из причин этого, как справедливо отметил в том же интервью сам президент Франции - недостаток независимости у самой Европы. По мнению Макрона, те же американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", - отметил парламентарий.На практике же мы видели неоднократно, что в ключевых для мировой безопасности моментах – при принятии решений по судьбе соглашения по иранской ядерной программе, по договору о ракетах средней и меньшей дальности и многих других – "самостоятельного голоса Европы вообще нет", подчеркнул Косачев."А чего в таком случае ожидать от международных структур с участием европейских держав? Неча, как говорится, на Совбез пенять, коли внешняя политика слаба", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20201022/oon-1581053377.html
https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html
https://ria.ru/20201110/makron-1583988979.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_2de368d5cc01a7164422998ae7a59c34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, совет безопасности оон, константин косачев, франция, европа, в мире

Косачев ответил на критику Макрона в адрес Совбеза ООН

11:56 16.11.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. У европейских государств нет оснований говорить об отсутствии "полезных решений" СБ ООН, поскольку в этом есть и их вина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя критику президента Франции Эммануэля Макрона Совбеза ООН.
Ранее Макрон в интервью парижскому изданию Grand Continent подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.

"Однако президент прекрасно осведомлен, что Совет Безопасности – это не некий орган независимой власти, принимающий решения по своему усмотрению, а коллегиальная структура с участием той же Франции", - написал сенатор в ФБ.

И эффективность его решений напрямую зависит от способности пяти постоянных членов Совбеза договариваться, добавил политик. "С этим действительно возникает проблема, поскольку, прежде всего, западные участники СБ видят пользу в этой структуре исключительно тогда, когда она продвигает приоритетный для них "порядок, построенный на правилах", в отличие от основной миссии ООН и ее Совета Безопасности: формировать порядок, построенный на праве", - подчеркнул Косачев.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 17:57
Путин призвал сохранить право вето в Совбезе ООН
Он напомнил слова Макрона о том, что если мы хотим наладить сотрудничество, "сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений". Однако "рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются". Трудно не подписаться под такой констатацией, добавил политик.
"Новая многосторонность" - это и есть то, что системно блокируется адептами однополярной системы. И одна из причин этого, как справедливо отметил в том же интервью сам президент Франции - недостаток независимости у самой Европы. По мнению Макрона, те же американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", - отметил парламентарий.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:50
Эксперт рассказал о значении призыва Меркель к реформе Совбеза ООН
На практике же мы видели неоднократно, что в ключевых для мировой безопасности моментах – при принятии решений по судьбе соглашения по иранской ядерной программе, по договору о ракетах средней и меньшей дальности и многих других – "самостоятельного голоса Европы вообще нет", подчеркнул Косачев.
"А чего в таком случае ожидать от международных структур с участием европейских держав? Неча, как говорится, на Совбез пенять, коли внешняя политика слаба", - заключил сенатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:32
Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону
 
Эммануэль МакронСовет Безопасности ООНКонстантин КосачевФранцияЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
Лента новостейМолния