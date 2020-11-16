https://ria.ru/20201116/sovbez-1584801927.html

Косачев ответил на критику Макрона в адрес Совбеза ООН

Косачев ответил на критику Макрона в адрес Совбеза ООН

У европейских государств нет оснований говорить об отсутствии "полезных решений" СБ ООН, поскольку в этом есть и их вина, заявил глава международного комитета... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:56

2020-11-16T11:56

2020-11-16T11:56

эммануэль макрон

совет безопасности оон

константин косачев

франция

европа

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. У европейских государств нет оснований говорить об отсутствии "полезных решений" СБ ООН, поскольку в этом есть и их вина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя критику президента Франции Эммануэля Макрона Совбеза ООН.Ранее Макрон в интервью парижскому изданию Grand Continent подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.И эффективность его решений напрямую зависит от способности пяти постоянных членов Совбеза договариваться, добавил политик. "С этим действительно возникает проблема, поскольку, прежде всего, западные участники СБ видят пользу в этой структуре исключительно тогда, когда она продвигает приоритетный для них "порядок, построенный на правилах", в отличие от основной миссии ООН и ее Совета Безопасности: формировать порядок, построенный на праве", - подчеркнул Косачев.Он напомнил слова Макрона о том, что если мы хотим наладить сотрудничество, "сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений". Однако "рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются". Трудно не подписаться под такой констатацией, добавил политик."Новая многосторонность" - это и есть то, что системно блокируется адептами однополярной системы. И одна из причин этого, как справедливо отметил в том же интервью сам президент Франции - недостаток независимости у самой Европы. По мнению Макрона, те же американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", - отметил парламентарий.На практике же мы видели неоднократно, что в ключевых для мировой безопасности моментах – при принятии решений по судьбе соглашения по иранской ядерной программе, по договору о ракетах средней и меньшей дальности и многих других – "самостоятельного голоса Европы вообще нет", подчеркнул Косачев."А чего в таком случае ожидать от международных структур с участием европейских держав? Неча, как говорится, на Совбез пенять, коли внешняя политика слаба", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20201022/oon-1581053377.html

https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html

https://ria.ru/20201110/makron-1583988979.html

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эммануэль макрон, совет безопасности оон, константин косачев, франция, европа, в мире