Врач рассказал о возвращении мужчины к жизни спустя 45 минут после смерти
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В США врачи вернули к жизни мужчины, сердце которого не билось на протяжении 45 минут, пишет Seattle Times.
Майкл Кнапински пропал 7 ноября во время похода в заснеженных горах национального парка Маунт-Рейнир. Спасатели обнаружили его в бессознательном состоянии лишь на следующий день, и к вечеру 45-летнего мужчину доставили в медицинский центр Харборвью в Сиэтле, где у него остановилось сердце.
"Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи", — сказала врач центра Дженел Бадулак.
По словам медика, Кнапински оставался в таком состоянии на протяжении 45 минут, медики делали ему искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило перезапустить сердце мужчины
"Он вернулся из мертвых. <...> Может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе", — сказал доктор Саман Арбаби, медицинский директор хирургического отделения интенсивной терапии в Харборвью.
Сам Кнапински поблагодарил коллектив медицинского центра за спасение своей жизни. В беседе с изданием он пояснил, что у него побелело в глазах, когда он подбирался к концу лыжной дорожки. В таком состоянии он пытался спуститься с горы "детскими шагами", после чего, вероятно, упал. Об этом говорят ссадины и царапины по всему телу, добавил мужчина.
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