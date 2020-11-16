https://ria.ru/20201116/smert-1584764448.html

Врач рассказал о возвращении мужчины к жизни спустя 45 минут после смерти

Врач рассказал о возвращении мужчины к жизни спустя 45 минут после смерти

В США врачи вернули к жизни мужчины, сердце которого не билось на протяжении 45 минут, пишет Seattle Times. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:05

2020-11-16T06:05

2020-11-16T06:05

здоровье

сиэтл

сша

медицина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Врач рассказал о воскрешении мужчины спустя 45 минут после смерти

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_771972fc2fe6a3d46f1281df9d536fd4.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В США врачи вернули к жизни мужчины, сердце которого не билось на протяжении 45 минут, пишет Seattle Times.Майкл Кнапински пропал 7 ноября во время похода в заснеженных горах национального парка Маунт-Рейнир. Спасатели обнаружили его в бессознательном состоянии лишь на следующий день, и к вечеру 45-летнего мужчину доставили в медицинский центр Харборвью в Сиэтле, где у него остановилось сердце.По словам медика, Кнапински оставался в таком состоянии на протяжении 45 минут, медики делали ему искусственное дыхание и подключили его к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, что позволило перезапустить сердце мужчиныСам Кнапински поблагодарил коллектив медицинского центра за спасение своей жизни. В беседе с изданием он пояснил, что у него побелело в глазах, когда он подбирался к концу лыжной дорожки. В таком состоянии он пытался спуститься с горы "детскими шагами", после чего, вероятно, упал. Об этом говорят ссадины и царапины по всему телу, добавил мужчина.

https://ria.ru/20200907/hell-1576890337.html

сиэтл

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сиэтл, сша, медицина, в мире