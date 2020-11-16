https://ria.ru/20201116/smert-1584760516.html

Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:25

2020-11-16T02:25

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культура

юрий черкасов

россия

кино и сериалы

театр имени моссовета

гитис

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.Причина смерти артиста не уточняется.Прощание с актером состоится 17 ноября в 11 часов утра в театре. Его похоронят на Митинском кладбище.Юрий Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".

https://ria.ru/20201109/teplyakov-1583797064.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий черкасов, россия, кино и сериалы, театр имени моссовета, гитис