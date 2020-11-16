Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201116/smert-1584760516.html
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:25
2020-11-16T11:31
культура
юрий черкасов
россия
кино и сериалы
театр имени моссовета
гитис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584771391_1084:1122:2730:2048_1400x0_80_0_0_92d1943dfc0439826c7179ad416408f3.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.Причина смерти артиста не уточняется.Прощание с актером состоится 17 ноября в 11 часов утра в театре. Его похоронят на Митинском кладбище.Юрий Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".
https://ria.ru/20201109/teplyakov-1583797064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584771391_1470:1103:2730:2048_1400x0_80_0_0_acb468960530a2b7105fe86ecb5f1a41.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий черкасов, россия, кино и сериалы, театр имени моссовета, гитис

Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

02:25 16.11.2020 (обновлено: 11:31 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЮрий Черкасов в сцене из спектакля "Энергичные люди" Театра имени Моссовета
Юрий Черкасов в сцене из спектакля Энергичные люди Театра имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.
Причина смерти артиста не уточняется.
Прощание с актером состоится 17 ноября в 11 часов утра в театре. Его похоронят на Митинском кладбище.
Юрий Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".
Декан актерского факультета Российской Академии театрального искусства Валентин Тепляков принимает участие в пресс-конференции. - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 17:42Культура
Умер актер Валентин Тепляков
 
КультураЮрий ЧеркасовРоссияКино и сериалыТеатр имени МоссоветаГИТИС
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
Лента новостейМолния