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Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов
Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:25
2020-11-16T02:25
2020-11-16T11:31
культура
юрий черкасов
россия
кино и сериалы
театр имени моссовета
гитис
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Юрий Черкасов ушел из жизни в возрасте 59 лет, сообщается на сайте Театра имени Моссовета.Причина смерти артиста не уточняется.Прощание с актером состоится 17 ноября в 11 часов утра в театре. Его похоронят на Митинском кладбище.Юрий Черкасов окончил ГИТИС, с 1990 года работал в Театре имени Моссовета. Актер снялся во множестве картин, среди которых "Очарование зла", "Мосгаз", "Форс-мажор", "И все-таки я люблю...".
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