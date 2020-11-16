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Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной
Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной
Следственный комитет отменил вынесенное им же постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:38
2020-11-16T12:42
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет отменил вынесенное им же постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев."Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по факту самоубийства Славиной – ред.), но это постановление уже отменено… Это означает, что проверка продолжается", - сказал адвокат.По его словам, отказ в возбуждении уголовного дела датирован 2 ноября. "Отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Мурахтаевой И.В., то есть по сообщению о совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) или статьей 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства)… в связи с отсутствием события преступления", - говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Он подчеркнул, что все сказанное относится к постановлению, которое уже отменено. О его отмене адвокату сообщил следователь по телефону. "У меня нет, к сожалению, документа об отмене этого постановления, потому что этот отдел СК находится на ковиде (на карантине – ред.), документы присылаются почтовой связью, и это очень долго по времени", - объяснил Караваев.Он добавил, что постановление об отказе уголовного дела было отменено еще до того, как его получила по почте семья Славиной.В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что "Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности". По результатам исследований следов наркотиков и алкоголя не обнаружено.Региональное управление СК отказалось предоставить информацию по запросу РИА Новости, так как "это может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства".Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, происшествия

Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной

12:38 16.11.2020 (обновлено: 12:42 16.11.2020)
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Ирина Славина/Facebook
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет отменил вынесенное им же постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев.
"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (по факту самоубийства Славиной – ред.), но это постановление уже отменено… Это означает, что проверка продолжается", - сказал адвокат.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной
По его словам, отказ в возбуждении уголовного дела датирован 2 ноября. "Отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Мурахтаевой И.В., то есть по сообщению о совершении преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) или статьей 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства)… в связи с отсутствием события преступления", - говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Это можно трактовать следующим образом: Следственный комитет не видит в данном случае указанной статьи - доведение до самоубийства, например. И очевидно, что СК на момент вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не видел там и иных каких-либо составов – например, превышения должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Потому что проверка могла закончиться в итоге и возбуждением дела по данной статье", - заявил адвокат.
Он подчеркнул, что все сказанное относится к постановлению, которое уже отменено. О его отмене адвокату сообщил следователь по телефону. "У меня нет, к сожалению, документа об отмене этого постановления, потому что этот отдел СК находится на ковиде (на карантине – ред.), документы присылаются почтовой связью, и это очень долго по времени", - объяснил Караваев.
Он добавил, что постановление об отказе уголовного дела было отменено еще до того, как его получила по почте семья Славиной.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что "Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности". По результатам исследований следов наркотиков и алкоголя не обнаружено.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
Региональное управление СК отказалось предоставить информацию по запросу РИА Новости, так как "это может повлечь нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства".
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
На церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 14:23
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородПроисшествия
 
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