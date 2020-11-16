https://ria.ru/20201116/sladkoe-1584754653.html

Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

У многих из нас время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. Откуда это идет и нужно ли с этим бороться, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T02:10

2020-11-16T02:10

2020-11-16T14:01

россия

елена соломатина

диета

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У многих из нас время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. Откуда это идет и нужно ли с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Многие люди стараются вести здоровый образ жизни и правильно питаться, исключая из своей диеты сладкое. Но мы не роботы, и иногда может что-то произойти. Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни. Главное, не нужно зацикливаться, что это срыв, уверена Соломатина.Другое дело, когда появляется бесконечное желание сладкого, тогда надо искать причину. Она может быть как на физическом, так и на психологическом уровне. Во-первых, человеку может не хватать каких-то элементов."Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы", — отметила Соломатина.Причиной острого желания сладкого может быть какая-то спонтанная ситуация, стресс, нехватка энергии, добавила врач-диетолог."Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее", — заключила Соломатина.

https://ria.ru/20201108/stress-1583383224.html

https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html

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россия, елена соломатина, диета, общество