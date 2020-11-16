Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/sladkoe-1584754653.html
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
У многих из нас время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. Откуда это идет и нужно ли с этим бороться, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T02:10
2020-11-16T14:01
россия
елена соломатина
диета
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/76610/38/766103884_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_681b355a8037742f3368cd1cebf734b1.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У многих из нас время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. Откуда это идет и нужно ли с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.Многие люди стараются вести здоровый образ жизни и правильно питаться, исключая из своей диеты сладкое. Но мы не роботы, и иногда может что-то произойти. Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни. Главное, не нужно зацикливаться, что это срыв, уверена Соломатина.Другое дело, когда появляется бесконечное желание сладкого, тогда надо искать причину. Она может быть как на физическом, так и на психологическом уровне. Во-первых, человеку может не хватать каких-то элементов."Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы", — отметила Соломатина.Причиной острого желания сладкого может быть какая-то спонтанная ситуация, стресс, нехватка энергии, добавила врач-диетолог."Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее", — заключила Соломатина.
https://ria.ru/20201108/stress-1583383224.html
https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/76610/38/766103884_113:0:1888:1331_1400x0_80_0_0_81ae0723a2476839e8e6e9c59d8a8224.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена соломатина, диета, общество

Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

02:10 16.11.2020 (обновлено: 14:01 16.11.2020)
 
© Fotolia / gmg9130Пирожные
Пирожные - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Fotolia / gmg9130
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У многих из нас время от времени появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. Откуда это идет и нужно ли с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Многие люди стараются вести здоровый образ жизни и правильно питаться, исключая из своей диеты сладкое. Но мы не роботы, и иногда может что-то произойти. Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни. Главное, не нужно зацикливаться, что это срыв, уверена Соломатина.

"Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется", — сказала собеседница радио.

Другое дело, когда появляется бесконечное желание сладкого, тогда надо искать причину. Она может быть как на физическом, так и на психологическом уровне. Во-первых, человеку может не хватать каких-то элементов.
Девушка ест перед экраном ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 08:00РИА Наука
Как правильно заедать стресс. Что успокаивает и от чего нужно отказаться
"Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы", — отметила Соломатина.
Причиной острого желания сладкого может быть какая-то спонтанная ситуация, стресс, нехватка энергии, добавила врач-диетолог.
"Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее", — заключила Соломатина.
Сахар - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 21:00РИА Наука
Ученые выяснили, почему сахар вызывает воспаление кишечника
 
РоссияЕлена СоломатинадиетаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
Лента новостейМолния