https://ria.ru/20201116/skoraya-1584813491.html

Мишустин заявил о необходимости сократить время ответа скорой на звонки

Мишустин заявил о необходимости сократить время ответа скорой на звонки

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, усилив работу call-центров. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:37

2020-11-16T12:37

2020-11-16T12:50

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, усилив работу call-центров."Необходимо максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Для этого нужно усилить работу call-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он также призвал привлекать к этой работе волонтеров, в том числе психологов, напомнив, что во многих регионах они уже успешно работают в рамках проекта "Мы вместе".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/nagruzka-1584811935.html

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2020

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