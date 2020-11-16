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Мишустин заявил о необходимости сократить время ответа скорой на звонки
Мишустин заявил о необходимости сократить время ответа скорой на звонки
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, усилив работу call-центров. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:37
2020-11-16T12:37
2020-11-16T12:50
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал максимально сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, усилив работу call-центров."Необходимо максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Для этого нужно усилить работу call-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он также призвал привлекать к этой работе волонтеров, в том числе психологов, напомнив, что во многих регионах они уже успешно работают в рамках проекта "Мы вместе".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/nagruzka-1584811935.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество