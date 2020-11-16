МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема
09:26 16.11.2020 (обновлено: 10:17 16.11.2020)
МОСКВА ,16 ноя - РИА Новости.Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Он рассказал, что знал Муаллема более 35 лет. В то время Богданов работал в посольстве России в Дамаске, а Муаллем возглавлял секретариат министра иностранных дел Сирии.
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"С того момента мы практически постоянно были в контакте. И в Дамаске, и потом в Вашингтоне, где он много лет был послом Сирии в США. Были и визиты в Москву, мы встречались и в ходе международных мероприятий, посвященных Ближнему Востоку, Сирии, Ираку. Он был опытнейшим дипломатом, многие годы возглавлял внешнеполитическое ведомство САР, был вице-премьером правительства", - заявил Богданов.
Он отметил, что Муаллем "понимал важность сирийско-российских отношений, многопланового сотрудничества".
"В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я всегда очень ценил нашу дружбу, знал его семью - и сына, и супругу. Мы выражаем всем им наши глубочайшие соболезнования, слова поддержки. Человек был очень светлый, с чувством юмора и, главное, с глубочайшими знаниями международной политики, ближневосточных реалий. Я лично от него очень многое узнавал для себя полезного, нового в том, что касается обстановки в Сирии и вокруг нее.... Печально, что такие люди уходят", - сказал замглавы МИД РФ.