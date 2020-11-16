Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/siriya-1584773768.html
МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема
МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема
Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:26
2020-11-16T10:17
ближний восток
михаил богданов
валид муаллем
сирия
мид сирии
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_0:14:3071:1741_1400x0_80_0_0_5664b3e1ae660a9ebb16d607a06643d4.jpg
МОСКВА ,16 ноя - РИА Новости.Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.Он рассказал, что знал Муаллема более 35 лет. В то время Богданов работал в посольстве России в Дамаске, а Муаллем возглавлял секретариат министра иностранных дел Сирии."С того момента мы практически постоянно были в контакте. И в Дамаске, и потом в Вашингтоне, где он много лет был послом Сирии в США. Были и визиты в Москву, мы встречались и в ходе международных мероприятий, посвященных Ближнему Востоку, Сирии, Ираку. Он был опытнейшим дипломатом, многие годы возглавлял внешнеполитическое ведомство САР, был вице-премьером правительства", - заявил Богданов.Он отметил, что Муаллем "понимал важность сирийско-российских отношений, многопланового сотрудничества"."В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я всегда очень ценил нашу дружбу, знал его семью - и сына, и супругу. Мы выражаем всем им наши глубочайшие соболезнования, слова поддержки. Человек был очень светлый, с чувством юмора и, главное, с глубочайшими знаниями международной политики, ближневосточных реалий. Я лично от него очень многое узнавал для себя полезного, нового в том, что касается обстановки в Сирии и вокруг нее.... Печально, что такие люди уходят", - сказал замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20201116/muallem-1584763267.html
https://ria.ru/20201116/muallem-1584765318.html
ближний восток
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/89/1562318968_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d7a21e357ed312f3292daa61d2eb12a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ближний восток, михаил богданов, валид муаллем, сирия, мид сирии, москва, в мире

МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема

09:26 16.11.2020 (обновлено: 10:17 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА ,16 ноя - РИА Новости.Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Он рассказал, что знал Муаллема более 35 лет. В то время Богданов работал в посольстве России в Дамаске, а Муаллем возглавлял секретариат министра иностранных дел Сирии.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
04:54
Умер глава МИД Сирии
"С того момента мы практически постоянно были в контакте. И в Дамаске, и потом в Вашингтоне, где он много лет был послом Сирии в США. Были и визиты в Москву, мы встречались и в ходе международных мероприятий, посвященных Ближнему Востоку, Сирии, Ираку. Он был опытнейшим дипломатом, многие годы возглавлял внешнеполитическое ведомство САР, был вице-премьером правительства", - заявил Богданов.
Он отметил, что Муаллем "понимал важность сирийско-российских отношений, многопланового сотрудничества".
"В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я всегда очень ценил нашу дружбу, знал его семью - и сына, и супругу. Мы выражаем всем им наши глубочайшие соболезнования, слова поддержки. Человек был очень светлый, с чувством юмора и, главное, с глубочайшими знаниями международной политики, ближневосточных реалий. Я лично от него очень многое узнавал для себя полезного, нового в том, что касается обстановки в Сирии и вокруг нее.... Печально, что такие люди уходят", - сказал замглавы МИД РФ.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
06:58
Биография Валида Муаллема
 
Ближний ВостокМихаил БогдановВалид МуаллемСирияМИД СирииМоскваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
Лента новостейМолния