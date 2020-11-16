https://ria.ru/20201116/siriya-1584773768.html

МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема

МИД выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема

Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:26

2020-11-16T09:26

2020-11-16T10:17

ближний восток

михаил богданов

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МОСКВА ,16 ноя - РИА Новости.Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии Валида Муаллема, в его лице Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга, заявил в РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.Он рассказал, что знал Муаллема более 35 лет. В то время Богданов работал в посольстве России в Дамаске, а Муаллем возглавлял секретариат министра иностранных дел Сирии."С того момента мы практически постоянно были в контакте. И в Дамаске, и потом в Вашингтоне, где он много лет был послом Сирии в США. Были и визиты в Москву, мы встречались и в ходе международных мероприятий, посвященных Ближнему Востоку, Сирии, Ираку. Он был опытнейшим дипломатом, многие годы возглавлял внешнеполитическое ведомство САР, был вице-премьером правительства", - заявил Богданов.Он отметил, что Муаллем "понимал важность сирийско-российских отношений, многопланового сотрудничества"."В его лице мы потеряли очень надежного партнера и искреннего друга. Я всегда очень ценил нашу дружбу, знал его семью - и сына, и супругу. Мы выражаем всем им наши глубочайшие соболезнования, слова поддержки. Человек был очень светлый, с чувством юмора и, главное, с глубочайшими знаниями международной политики, ближневосточных реалий. Я лично от него очень многое узнавал для себя полезного, нового в том, что касается обстановки в Сирии и вокруг нее.... Печально, что такие люди уходят", - сказал замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20201116/muallem-1584763267.html

https://ria.ru/20201116/muallem-1584765318.html

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, михаил богданов, валид муаллем, сирия, мид сирии, москва, в мире