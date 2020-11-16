https://ria.ru/20201116/sarkisyan-1584912705.html

Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов

Президент Армении заявил о неизбежности досрочных парламентских выборов

Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия, заявил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:15

2020-11-16T22:15

2020-11-16T23:31

ситуация в нагорном карабахе

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Армении неизбежны, до их проведения управление страной необходимо передать правительству национального согласия, заявил глава государства Армен Саркисян."Если учесть создавшуюся ситуацию и необходимость достойного выхода из нее и прислушаться к общественным требованиям, то становится очевидным: чтобы уберечь страну от потрясений, внеочередные выборы в Национальное собрание будут неизбежны", — говорится в обращении президента, размещенном на его сайте.По словам Саркисяна, в этой ситуации единственным ответственным подходом может быть объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала и разработка в сжатые сроки дорожной карты. Она должна предусматривать сроки запуска конституционных процессов, которые позволят провести досрочные парламентские выборы.После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра Никола Пашиняна, создание временного правительства национального согласия и проведение досрочных парламентских выборов.Соглашение по КарабахуСитуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как заявлял, в свою очередь, Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201112/armeniya-1584239808.html

https://ria.ru/20201116/armeniya-1584897683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, армения, в мире