https://ria.ru/20201116/sandu-1584882144.html
Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил Майю Санду с "впечатляющей победой" на президентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:57
2020-11-16T17:57
2020-11-16T17:57
президентские выборы в молдавии — 2020
александер ван дер беллен
майя санду
игорь додон
молдавия
австрия
в мире
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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил Майю Санду с "впечатляющей победой" на президентских выборах в Молдавии."Поздравляю Майю Санду с впечатляющей победой. Жители Молдавии выразили своё мнение громко и ясно. С нетерпением жду совместной работы в интересах Австрии и Молдавии", - написал австрийский президент в Twitter.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
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президентские выборы в молдавии — 2020, александер ван дер беллен, майя санду, игорь додон, молдавия, австрия, в мире