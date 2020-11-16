https://ria.ru/20201116/sandu-1584882144.html

Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей

Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил Майю Санду с "впечатляющей победой" на президентских выборах в Молдавии. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:57

2020-11-16T17:57

2020-11-16T17:57

президентские выборы в молдавии — 2020

александер ван дер беллен

майя санду

игорь додон

молдавия

австрия

в мире

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ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поздравил Майю Санду с "впечатляющей победой" на президентских выборах в Молдавии."Поздравляю Майю Санду с впечатляющей победой. Жители Молдавии выразили своё мнение громко и ясно. С нетерпением жду совместной работы в интересах Австрии и Молдавии", - написал австрийский президент в Twitter.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

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президентские выборы в молдавии — 2020, александер ван дер беллен, майя санду, игорь додон, молдавия, австрия, в мире