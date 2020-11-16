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Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:10
2020-11-16T16:10
2020-11-16T16:15
президентские выборы в молдавии — 2020
жозеп боррель
майя санду
игорь додон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз граждане Молдавии выбирали из двух кандидатов: баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, жозеп боррель, майя санду, игорь додон, евросоюз, молдавия, в мире