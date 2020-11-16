https://ria.ru/20201116/sandu-1584859674.html

Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:10

2020-11-16T16:10

2020-11-16T16:15

президентские выборы в молдавии — 2020

жозеп боррель

майя санду

игорь додон

евросоюз

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1400x0_80_0_0_0ba3ac1b9bccbb5d89627c725a3a907f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз граждане Молдавии выбирали из двух кандидатов: баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, жозеп боррель, майя санду, игорь додон, евросоюз, молдавия, в мире