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Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:10
2020-11-16T16:15
президентские выборы в молдавии — 2020
жозеп боррель
майя санду
игорь додон
евросоюз
молдавия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз граждане Молдавии выбирали из двух кандидатов: баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, жозеп боррель, майя санду, игорь додон, евросоюз, молдавия, в мире

Глава дипломатии ЕС поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

16:10 16.11.2020 (обновлено: 16:15 16.11.2020)
 
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с избранием президентом Молдавии и ждёт сотрудничества с ней, говорится в его Twitter.
"Поздравляю Майю Санду. Победа на выборах является четким отражением надежд людей на лучшую жизнь без коррупции, основанную на демократических нормах, которых придерживаются все. Надеюсь на совместную работу на благо молдаван", - заявил он.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз граждане Молдавии выбирали из двух кандидатов: баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
13:32
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Жозеп БоррельМайя СандуИгорь ДодонЕвросоюзМолдавияВ мире
 
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