https://ria.ru/20201116/sandu-1584833501.html
Санду заявила, что мандат президента для нее ответственность
Санду заявила, что мандат президента для нее ответственность
Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что мандат главы государства является для нее не привилегией, а ответственностью. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:08
2020-11-16T14:08
2020-11-16T14:10
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что мандат главы государства является для нее не привилегией, а ответственностью."Мандат президента для меня - это не премия и не привилегия, а большая ответственность. Я понимаю, что меня ждут четыре года работы для перестройки государственных институтов", - сказала она на пресс-конференции.По словам Санду, ее победа на выборах - победа людей, "которые хотят лучшую страну, работающую на благо граждан".Она также поблагодарила свою команду за работу во время предвыборной кампании, а также наблюдателей и всех, кто голосовал за ее кандидатуру.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20201116/sandu-1584822050.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости.
Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду
заявила, что мандат главы государства является для нее не привилегией, а ответственностью.
"Мандат президента для меня - это не премия и не привилегия, а большая ответственность. Я понимаю, что меня ждут четыре года работы для перестройки государственных институтов", - сказала она на пресс-конференции.
По словам Санду, ее победа на выборах - победа людей, "которые хотят лучшую страну, работающую на благо граждан".
"Люди голосовали за страну, которая их объединяет и поддерживает. Мы пойдем дальше вместе и будем работать на благо страны", - заявила Санду.
Она также поблагодарила свою команду за работу во время предвыборной кампании, а также наблюдателей и всех, кто голосовал за ее кандидатуру.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона
и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.