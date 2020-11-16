https://ria.ru/20201116/sandu-1584822159.html

Санду пообещала выстроить прагматичный диалог с Россией и США

Санду пообещала выстроить прагматичный диалог с Россией и США

Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:14

2020-11-16T13:14

2020-11-16T13:34

майя санду

игорь додон

румыния

президентские выборы в молдавии — 2020

россия

молдавия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584787390_0:259:2932:1908_1400x0_80_0_0_8b7f456bfc70d7512c818e5ff4bd330e.jpg

КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США."Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", - сказала она на пресс-конференции.Она отметила, что будет работать для всех граждан страны.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584822050.html

https://ria.ru/20201116/sandu-1584818266.html

румыния

россия

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, румыния, президентские выборы в молдавии — 2020, россия, молдавия, сша, в мире