https://ria.ru/20201116/sandu-1584822159.html
Санду пообещала выстроить прагматичный диалог с Россией и США
Санду пообещала выстроить прагматичный диалог с Россией и США
Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:14
2020-11-16T13:14
2020-11-16T13:34
майя санду
игорь додон
румыния
президентские выборы в молдавии — 2020
россия
молдавия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584787390_0:259:2932:1908_1400x0_80_0_0_8b7f456bfc70d7512c818e5ff4bd330e.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США."Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", - сказала она на пресс-конференции.Она отметила, что будет работать для всех граждан страны.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20201116/sandu-1584822050.html
https://ria.ru/20201116/sandu-1584818266.html
румыния
россия
молдавия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584787390_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_79bba89c43b208df1add5b8bb2cdf23e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, игорь додон, румыния, президентские выборы в молдавии — 2020, россия, молдавия, сша, в мире