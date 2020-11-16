https://ria.ru/20201116/sandu-1584822050.html

Санду рассказала о первых шагах на посту президента Молдавии

Санду рассказала о первых шагах на посту президента Молдавии

Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что после вступления в должность проведет консультации с парламентскими партиями для решения... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:14

2020-11-16T13:14

2020-11-16T13:37

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что после вступления в должность проведет консультации с парламентскими партиями для решения главных проблем страны.По ее словам, Молдавии нужно преодолеть разделение и во внутренней, и во внешней политике.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584822159.html

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игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире