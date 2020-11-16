Санду рассказала о первых шагах на посту президента Молдавии
13:14 16.11.2020 (обновлено: 13:37 16.11.2020)
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду на пресс-конференции
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Побеждающая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что после вступления в должность проведет консультации с парламентскими партиями для решения главных проблем страны.
"После вступления в должность я проведу консультации с парламентскими партиями, чтобы обсудить решение главных проблем. Нам нужно привлечь денежные средства, я буду настаивать, чтобы перераспределить средства для помощи нуждающимся в период кризиса", - сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, Молдавии нужно преодолеть разделение и во внутренней, и во внешней политике.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.