В Госдуме оценили первые заявления Санду после победы на выборах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первые заявления Майи Саду, побеждающей на президентских выборах в Молдавии, о восстановлении экономики как главном приоритете страны внушают надежду на конструктивное сотрудничество России с новым лидером страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов.
"Майя Санду известна как прозападный политик и сторонник тесных связей с Румынией. Вместе с тем, ее первые заявления после победы на выборах, в которых главным приоритетом объявлено восстановление экономики страны, внушают надежду на конструктивное сотрудничество России с новым молдавским лидером", - сказала Панина.
Парламентарий напомнила, что Молдавию связывают с РФ теснейшие экономические связи, от развития которых во многом зависит благосостояние молдаван. Кроме того, Россия является традиционным рынком сбыта для молдавского вина, для сельскохозяйственной продукции, которую, как считает Панина, в Европе не ждут.
"Главное, чтобы первые заявления Санду не расходились с ее реальными делами. Новым властям нужно понимать, что любые попытки "разморозить" приднестровский конфликт или выдавить оттуда российских миротворцев чреваты для страны тяжелейшими последствиями", - констатировала депутат.