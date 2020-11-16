https://ria.ru/20201116/sandu-1584818266.html

В Госдуме оценили первые заявления Санду после победы на выборах

В Госдуме оценили первые заявления Санду после победы на выборах

Первые заявления Майи Саду, побеждающей на президентских выборах в Молдавии, о восстановлении экономики как главном приоритете страны внушают надежду на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:57

2020-11-16T12:57

2020-11-16T12:57

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

госдума рф

елена панина

молдавия

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первые заявления Майи Саду, побеждающей на президентских выборах в Молдавии, о восстановлении экономики как главном приоритете страны внушают надежду на конструктивное сотрудничество России с новым лидером страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов.Парламентарий напомнила, что Молдавию связывают с РФ теснейшие экономические связи, от развития которых во многом зависит благосостояние молдаван. Кроме того, Россия является традиционным рынком сбыта для молдавского вина, для сельскохозяйственной продукции, которую, как считает Панина, в Европе не ждут."Главное, чтобы первые заявления Санду не расходились с ее реальными делами. Новым властям нужно понимать, что любые попытки "разморозить" приднестровский конфликт или выдавить оттуда российских миротворцев чреваты для страны тяжелейшими последствиями", - констатировала депутат.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584814774.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584809452.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, госдума рф, елена панина, молдавия, в мире