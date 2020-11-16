Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдавии
11:46 16.11.2020 (обновлено: 11:54 16.11.2020)
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду на пресс-конференции
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Румынии Клаусом Йоханнисом и выразила готовность укреплять отношения между странами.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
"Избранный президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Со вступлением в должность президента Майя Санду будет прилагать постоянные усилия для восстановления и укрепления отношений с Румынией", - сообщила пресс-служба партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду.
Санду поблагодарила президента Йоханниса за его поздравления и готовность выйти на новый уровень в отношениях между государствами путем активизации и углубления стратегического партнерства для европейской интеграции.