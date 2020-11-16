https://ria.ru/20201116/sandu-1584799593.html

Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдавии

Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдавии

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Румынии Клаусом Йоханнисом и выразила готовность укреплять отношения... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:46

2020-11-16T11:46

2020-11-16T11:54

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с главой Румынии Клаусом Йоханнисом и выразила готовность укреплять отношения между странами.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Избранный президент Молдавии Майя Санду провела телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Со вступлением в должность президента Майя Санду будет прилагать постоянные усилия для восстановления и укрепления отношений с Румынией", - сообщила пресс-служба партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Санду.Санду поблагодарила президента Йоханниса за его поздравления и готовность выйти на новый уровень в отношениях между государствами путем активизации и углубления стратегического партнерства для европейской интеграции.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584786557.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, румыния, молдавия, в мире