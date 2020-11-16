https://ria.ru/20201116/sandu-1584775449.html

Президент Румынии поздравил Санду с избранием на пост главы Молдавии

Президент Румынии поздравил Санду с избранием на пост главы Молдавии

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов президента Молдавии... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:41

2020-11-16T09:41

2020-11-16T09:41

президентские выборы в молдавии — 2020

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник поздравил главу партии "Действие и солидарность" Майю Санду с победой во втором туре выборов президента Молдавии и выразил готовность оказать поддержку.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,91% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,71%, Додон набрал 42,29%"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии! Граждане выбрали продолжение европейского и демократического пути, пути к прогрессу", - написал Йоханнис в Twitter.Он отметил, что Румыния "поддержит усилия, направленные на модернизацию, демократизацию и приближение к ЕС".

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президентские выборы в молдавии — 2020, румыния, молдавия, в мире