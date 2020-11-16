https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584801696.html

Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3

Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3

Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:55

2020-11-16T11:55

2020-11-16T12:25

вашингтон (город)

договор снв-3

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", - сказал российский дипломат журналистам.По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым"."После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", - рассказал российский дипломат.Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".

https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html

https://ria.ru/20201109/bigan-1583798211.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире