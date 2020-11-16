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https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584801696.html
Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3
Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3
Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:55
2020-11-16T12:25
вашингтон (город)
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", - сказал российский дипломат журналистам.По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым"."После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", - рассказал российский дипломат.Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
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вашингтон (город), договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире

Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3

11:55 16.11.2020 (обновлено: 12:25 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", - сказал российский дипломат журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:51
Путин рассказал о значении договора об СНВ
По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым".
"После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", - рассказал российский дипломат.
Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".
Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 17:50
США и Россия хотят продлить СНВ-3, вопрос в условиях, заявил Биган
 
Вашингтон (город)Договор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
 
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