https://ria.ru/20201116/ryabkov-1584801696.html
Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3
Рябков прокомментировал позицию США по СНВ-3
Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:55
2020-11-16T11:55
2020-11-16T12:25
вашингтон (город)
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_58591ef45afb4c3aa5e1495730973e45.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", - сказал российский дипломат журналистам.По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым"."После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", - рассказал российский дипломат.Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".
https://ria.ru/20201110/putin-1583966546.html
https://ria.ru/20201109/bigan-1583798211.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c72a16a3492d8f38b74254b8b449ea95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Нынешняя администрация США
приняла для себя решение не продлевать с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, для Вашингтона
российское предложение оказалось "некомфортным", сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
.
"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают", - сказал российский дипломат журналистам.
По словам Рябкова, предложение России к США продлить договор на 5 лет оказалось для американской стороны "некомфортным и неприемлемым".
"После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на 1 год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на 1 год", - рассказал российский дипломат.
Он подчеркнул, что Соединённым Штатам "не нужна заморозка и не нужно продление".