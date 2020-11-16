https://ria.ru/20201116/rebenok-1584880761.html

В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа

В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа

Следователи СК устанавливают обстоятельства падения с пятого этажа ребенка, который хотел встретить отца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:51

2020-11-16T17:51

2020-11-16T17:51

мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

саранск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства падения с пятого этажа ребенка, который хотел встретить отца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, отмечая, что мальчик чудом не пострадал.По предварительным данным, днем 12 ноября в Саранске мальчик на непродолжительное время остался дома один. С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу."Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. "Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учете в органах системы профилактики не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.По сообщениям местных СМИ, мальчика спасли бельевые веревки, натянутые перед окнами расположенной ниже квартиры. Они сыграли роль амортизатора, замедлив скорость падения.

https://ria.ru/20201113/rebenok-1584402425.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мордовия, следственный комитет россии (ск рф), саранск, происшествия