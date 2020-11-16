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В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Следователи СК устанавливают обстоятельства падения с пятого этажа ребенка, который хотел встретить отца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:51
2020-11-16T17:51
мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
саранск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства падения с пятого этажа ребенка, который хотел встретить отца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, отмечая, что мальчик чудом не пострадал.По предварительным данным, днем 12 ноября в Саранске мальчик на непродолжительное время остался дома один. С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу."Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. "Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учете в органах системы профилактики не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.По сообщениям местных СМИ, мальчика спасли бельевые веревки, натянутые перед окнами расположенной ниже квартиры. Они сыграли роль амортизатора, замедлив скорость падения.
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саранск
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мордовия, следственный комитет россии (ск рф), саранск, происшествия

В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа

17:51 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Следователи СК устанавливают обстоятельства падения с пятого этажа ребенка, который хотел встретить отца, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии, отмечая, что мальчик чудом не пострадал.
По предварительным данным, днем 12 ноября в Саранске мальчик на непродолжительное время остался дома один. С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу.
"Мальчик был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. "Установлено, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, на учете в органах системы профилактики не состоит. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
По сообщениям местных СМИ, мальчика спасли бельевые веревки, натянутые перед окнами расположенной ниже квартиры. Они сыграли роль амортизатора, замедлив скорость падения.
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МордовияСледственный комитет России (СК РФ)СаранскПроисшествия
 
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