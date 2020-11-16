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В МЧС рассказали подробности разлива мазута во Владимирской области
В МЧС рассказали подробности разлива мазута во Владимирской области
Тридцать вагонов, по уточненным данным, сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, произошел разлив шести цистерн с мазутом, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:04
2020-11-16T17:04
2020-11-16T17:04
горьковская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимирская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Тридцать вагонов, по уточненным данным, сошли с рельсов в районе станции "Новки-1" во Владимирской области, произошел разлив шести цистерн с мазутом, сообщает ГУМЧС РФ по региону.По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1 – Тереховицы произошел в 14.07 мск. Спасатели сообщали о 12 сошедших цистернах с дизельным топливом."По предварительной информации, сошло с рельсов 30 грузовых вагонов, в том числе произошёл разлив 6 цистерн с мазутом, пострадал 1 человек, нарушены габариты двух путей. Возгорания нет. Также известно, что поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области", - говорится в сообщении.Информация о задержках пассажирских поездов уточняется. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда.
https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html
владимирская область
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горьковская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимирская область, происшествия