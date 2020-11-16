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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/razgovor-1584853052.html
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:38
2020-11-16T15:45
ситуация в нагорном карабахе
россия
эммануэль макрон
нагорный карабах
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении."Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", - говорится в сообщении."Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора президентов.Отмечается, что в этой связи Путин сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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россия, эммануэль макрон, нагорный карабах, владимир путин, франция, в мире

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

15:38 16.11.2020 (обновлено: 15:45 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
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"Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", - говорится в сообщении.
"Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора президентов.
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Отмечается, что в этой связи Путин сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияЭммануэль МакронНагорный КарабахВладимир ПутинФранцияВ мире
 
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