https://ria.ru/20201116/razgovor-1584853052.html

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:38

2020-11-16T15:38

2020-11-16T15:45

ситуация в нагорном карабахе

россия

эммануэль макрон

нагорный карабах

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении."Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", - говорится в сообщении."Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора президентов.Отмечается, что в этой связи Путин сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/monastyr-1584851114.html

россия

нагорный карабах

франция

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россия, эммануэль макрон, нагорный карабах, владимир путин, франция, в мире