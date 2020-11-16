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Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС
Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:38
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соити ногути
илон маск
spacex falcon 9
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
spacex
флорида
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.Старт состоялся в расчетные 03:27 мск в понедельник (19:27 воскресенья по времени Восточного побережья США).На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.Через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. НАСА и SpaceX планируют использовать ее для следующего пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС.Вскоре после посадки первой ступени в 03:40 мск ведущий трансляции НАСА подтвердил, что корабль отделился от несущей его ракеты-носителя."Экипаж успешно выведен на орбиту", — сообщил он.Прибытие корабля на МКС планируется на раннее утро вторника.В ходе трансляции идет включение как из Центра управления полетами НАСА, так и из кабины корабля.Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае.Также это первый рабочий пилотируемый полет и для самих США после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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соити ногути, илон маск, spacex falcon 9, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, spacex, флорида, вашингтон (город), сша

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС

03:38 16.11.2020 (обновлено: 10:37 16.11.2020)
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.
Старт состоялся в расчетные 03:27 мск в понедельник (19:27 воскресенья по времени Восточного побережья США).
На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. НАСА и SpaceX планируют использовать ее для следующего пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС.
Вскоре после посадки первой ступени в 03:40 мск ведущий трансляции НАСА подтвердил, что корабль отделился от несущей его ракеты-носителя.
"Экипаж успешно выведен на орбиту", — сообщил он.
Прибытие корабля на МКС планируется на раннее утро вторника.
В ходе трансляции идет включение как из Центра управления полетами НАСА, так и из кабины корабля.
Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае.
Также это первый рабочий пилотируемый полет и для самих США после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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Соити НогутиИлон МаскSpaceX Falcon 9Майкл Хопкинс (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАSpaceXФлоридаВашингтон (город)США
 
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