https://ria.ru/20201116/raketa-1584762291.html

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС

Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:38

2020-11-16T03:38

2020-11-16T10:37

соити ногути

илон маск

spacex falcon 9

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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флорида

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.Старт состоялся в расчетные 03:27 мск в понедельник (19:27 воскресенья по времени Восточного побережья США).На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.Через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. НАСА и SpaceX планируют использовать ее для следующего пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС.Вскоре после посадки первой ступени в 03:40 мск ведущий трансляции НАСА подтвердил, что корабль отделился от несущей его ракеты-носителя."Экипаж успешно выведен на орбиту", — сообщил он.Прибытие корабля на МКС планируется на раннее утро вторника.В ходе трансляции идет включение как из Центра управления полетами НАСА, так и из кабины корабля.Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае.Также это первый рабочий пилотируемый полет и для самих США после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

https://ria.ru/20201113/nasa-1584545455.html

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