Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился на МКС
03:38 16.11.2020 (обновлено: 10:37 16.11.2020)
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Во Флориде к Международной космической станции стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.
Старт состоялся в расчетные 03:27 мск в понедельник (19:27 воскресенья по времени Восточного побережья США).
На борту Crew Dragon находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
Через девять минут после старта первая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. НАСА и SpaceX планируют использовать ее для следующего пилотируемого запуска Crew Dragon к МКС.
Вскоре после посадки первой ступени в 03:40 мск ведущий трансляции НАСА подтвердил, что корабль отделился от несущей его ракеты-носителя.
"Экипаж успешно выведен на орбиту", — сообщил он.
Прибытие корабля на МКС планируется на раннее утро вторника.
В ходе трансляции идет включение как из Центра управления полетами НАСА, так и из кабины корабля.
Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это первый регулярный рейс на МКС. Испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае.
Также это первый рабочий пилотируемый полет и для самих США после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.
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