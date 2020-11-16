Онколог назвал первые признаки рака головного мозга
03:33 16.11.2020 (обновлено: 14:58 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался в интервью Пятому каналу о первых признаках рака головного мозга.
По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.
"Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль", — подчеркнул Мяснянкин.
Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.
"Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту", — заявил он.
Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.
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