https://ria.ru/20201116/rak-1584761997.html

Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался в интервью Пятому каналу о первых признаках рака головного мозга. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:33

2020-11-16T03:33

2020-11-16T14:58

михаил мяснянкин

россия

онкология

рак

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался в интервью Пятому каналу о первых признаках рака головного мозга.По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.

https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html

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михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество