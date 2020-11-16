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Мишустин установил допустимую долю иностранных работников на 2021 год
Мишустин установил допустимую долю иностранных работников на 2021 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении допустимой доли иностранных работников в 2021 году для ряда видов экономической... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:46
2020-11-16T16:46
россия
михаил мишустин
москва
амурская область
экономика
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении допустимой доли иностранных работников в 2021 году для ряда видов экономической деятельности, соответствующий документ размещен на официальном интернет портале правовой информации."Установить на 2021 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные общероссийским классификатором видов экономической деятельности", - говорится в документе.В частности, допустимая доля иностранных работников в лесоводстве и лесозаготовке составляет 50% общей численности работников, используемых такими субъектами, в выращивании овощей – 50%, в строительстве – 80%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 70%.Уточняется, что доля по строительству не распространяется на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50%.Привести численность используемых работников в соответствие с постановлением следует до 1 января 2021 года, следует из документа.
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россия, михаил мишустин, москва, амурская область, экономика

Мишустин установил допустимую долю иностранных работников на 2021 год

16:46 16.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении допустимой доли иностранных работников в 2021 году для ряда видов экономической деятельности, соответствующий документ размещен на официальном интернет портале правовой информации.
"Установить на 2021 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности, предусмотренные общероссийским классификатором видов экономической деятельности", - говорится в документе.
В частности, допустимая доля иностранных работников в лесоводстве и лесозаготовке составляет 50% общей численности работников, используемых такими субъектами, в выращивании овощей – 50%, в строительстве – 80%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 70%.
Уточняется, что доля по строительству не распространяется на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50%.
Привести численность используемых работников в соответствие с постановлением следует до 1 января 2021 года, следует из документа.
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РоссияМихаил МишустинМоскваАмурская областьЭкономика
 
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