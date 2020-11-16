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Путин сообщил о снижении числа зарегистрированных наркопотребителей
Путин сообщил о снижении числа зарегистрированных наркопотребителей
Число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось за последние 10 лет на четверть - до 478 тысяч человек, а уровень наркопреступности... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:18
2020-11-16T15:18
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось за последние 10 лет на четверть - до 478 тысяч человек, а уровень наркопреступности за это же время снизился на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин."Во многом благодаря принятым мерам, за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть - с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних - с 7,9 тысячи до 5,1 тысячи соответственно. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%", - заявил Путин в понедельник на заседании Совбеза РФ, где обсуждались вопросы совершенствования государственной антинаркотической политики.Он отметил, что реализация соответствующей стратегии позволила за последние 10 лет сделать ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой. В частности, была серьезно - вплоть до пожизненного заключения - усилена ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов, ужесточено наказание за распространение наркотиков в интернете, в образовательных учреждениях, в местах проведения массового досуга, напомнил президент РФ."В законодательство введен принципиально новый для нашей страны правовой механизм - побуждение наркозависимых к лечению и реабилитации. Только за последние три года свыше 85% учащихся школ, техникумов, вузов - всего более 6 миллионов человек - прошли социально-психологическое тестирование на наркозависимость", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201116/reabilitatsiya-1584840420.html
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здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин сообщил о снижении числа зарегистрированных наркопотребителей

15:18 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось за последние 10 лет на четверть - до 478 тысяч человек, а уровень наркопреступности за это же время снизился на 17%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Во многом благодаря принятым мерам, за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть - с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних - с 7,9 тысячи до 5,1 тысячи соответственно. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%", - заявил Путин в понедельник на заседании Совбеза РФ, где обсуждались вопросы совершенствования государственной антинаркотической политики.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:44
Путин поручил возложить ответственность за реабилитацию наркозависимых
Он отметил, что реализация соответствующей стратегии позволила за последние 10 лет сделать ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой. В частности, была серьезно - вплоть до пожизненного заключения - усилена ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов, ужесточено наказание за распространение наркотиков в интернете, в образовательных учреждениях, в местах проведения массового досуга, напомнил президент РФ.
"В законодательство введен принципиально новый для нашей страны правовой механизм - побуждение наркозависимых к лечению и реабилитации. Только за последние три года свыше 85% учащихся школ, техникумов, вузов - всего более 6 миллионов человек - прошли социально-психологическое тестирование на наркозависимость", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:37
Путин призвал серьезно отнестись к реализации антинаркотической стратегии
 
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