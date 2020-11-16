Путин назвал ответственных за антинаркотическую политику в стране
14:18 16.11.2020 (обновлено: 14:57 16.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Губернаторы несут персональную ответственность за реализуемую в регионах антинаркотическую политику, попытки спрятаться здесь за чужой спиной абсолютно недопустимы, заявил президент РФ Владимир Путин, поручив своим полпредам в федеральных округах контролировать этот вопрос.
В понедельник президент провел по видеосвязи заседание Совета безопасности РФ, где обсуждались вопросы совершенствования государственной антинаркотической политики. Президент в своем выступлении обратил внимание на то, что главы ряда субъектов РФ нередко передают другим должностным лицам закрепленные за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий.
"Такая практика - уважаемые коллеги, обращаюсь к вам - а, по сути, попытка спрятаться за чужой спиной, абсолютно недопустима. Еще раз напоминаю о персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности", - заявил Путин, обращаясь к руководителям регионов.
Он также попросил полномочных представителей президента в федеральных округах "держать этот вопрос под постоянным контролем".