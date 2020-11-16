https://ria.ru/20201116/putin-1584835730.html

Путин назвал ответственных за антинаркотическую политику в стране

Путин назвал ответственных за антинаркотическую политику в стране

Губернаторы несут персональную ответственность за реализуемую в регионах антинаркотическую политику, попытки спрятаться здесь за чужой спиной абсолютно... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:18

2020-11-16T14:18

2020-11-16T14:57

россия

здоровье - общество

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Губернаторы несут персональную ответственность за реализуемую в регионах антинаркотическую политику, попытки спрятаться здесь за чужой спиной абсолютно недопустимы, заявил президент РФ Владимир Путин, поручив своим полпредам в федеральных округах контролировать этот вопрос.В понедельник президент провел по видеосвязи заседание Совета безопасности РФ, где обсуждались вопросы совершенствования государственной антинаркотической политики. Президент в своем выступлении обратил внимание на то, что главы ряда субъектов РФ нередко передают другим должностным лицам закрепленные за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий.Он также попросил полномочных представителей президента в федеральных округах "держать этот вопрос под постоянным контролем".

https://ria.ru/20201116/strategiya-1584834269.html

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россия, здоровье - общество, владимир путин, политика