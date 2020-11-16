https://ria.ru/20201116/putin-1584834685.html

Путин призвал искать новые методы борьбы с распространением наркотиков

Путин призвал искать новые методы борьбы с распространением наркотиков

Необходимо искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков из-за внедрения современных технологий и бесконтактной оплаты, заявил... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:15

2020-11-16T14:15

2020-11-16T14:39

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо искать новые, более эффективные методы борьбы с распространением наркотиков из-за внедрения современных технологий и бесконтактной оплаты, заявил глава государства РФ Владимир Путин."Мы видим, что для распространения наркотиков преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта, так называемые бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей, применяются все шире и активнее. Получается, что между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личного контакта. Тем самым преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.По его словам, в нынешнем году в условиях пандемии и ограничений, связанных с общением людей, эти тенденции еще более усилились."Так, в первом полугодии число таких только зафиксированных, только выявленных преступлений выросло почти на 70%. Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло. Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными, латентными преступлениями", - заявил президент.

https://ria.ru/20201112/narkotiki-1584266231.html

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владимир путин, общество