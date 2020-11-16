https://ria.ru/20201116/putin-1584820318.html

Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента Молдавии, выразив надежду, что ее... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:05

2020-11-16T13:05

2020-11-16T13:12

игорь додон

москва

молдавия

кишинев

в мире

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил Майе Санду поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента Молдавии, выразив надежду, что ее деятельность будет способствовать конструктивному развитию отношений Москвы и Кишинева, пожелав успехов, здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба Кремля."Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", – говорится в телеграмме.Путин пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584757132.html

москва

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, москва, молдавия, кишинев, в мире, президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, владимир путин