https://ria.ru/20201116/putin-1584814526.html
Путин проведет заседание Совбеза
Путин проведет заседание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание Совета безопасности, на котором глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит проект... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:41
2020-11-16T12:41
2020-11-16T12:41
дмитрий песков
владимир путин
владимир колокольцев
политика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание Совета безопасности, на котором глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит проект антинаркотической стратегии до 2030 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня президент проведет заседание совета безопасности России. Это большой совет безопасности... Тема чрезвычайно важная - это совершенствование государственной антинаркотической политики. Дело в том, что с 10 по 20 год реализовывалась стратегия государственной антинаркотической политики... В 20 году план был выполнен, и как раз об этом доложит участникам совбеза министр внутренних дел Колокольцев. И также он представит проект новой стратегии на период до 30 года", - сообщил Песков журналистам.Он отметил, что трудно переоценить значение этой темы и этой работы, котоую ведут правоохранители.
https://ria.ru/20201020/putin-1580707982.html
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дмитрий песков, владимир путин, владимир колокольцев, политика