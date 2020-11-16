https://ria.ru/20201116/putin-1584814526.html

Путин проведет заседание Совбеза

Путин проведет заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание Совета безопасности, на котором глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит проект... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:41

2020-11-16T12:41

2020-11-16T12:41

дмитрий песков

владимир путин

владимир колокольцев

политика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник заседание Совета безопасности, на котором глава МВД РФ Владимир Колокольцев представит проект антинаркотической стратегии до 2030 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня президент проведет заседание совета безопасности России. Это большой совет безопасности... Тема чрезвычайно важная - это совершенствование государственной антинаркотической политики. Дело в том, что с 10 по 20 год реализовывалась стратегия государственной антинаркотической политики... В 20 году план был выполнен, и как раз об этом доложит участникам совбеза министр внутренних дел Колокольцев. И также он представит проект новой стратегии на период до 30 года", - сообщил Песков журналистам.Он отметил, что трудно переоценить значение этой темы и этой работы, котоую ведут правоохранители.

https://ria.ru/20201020/putin-1580707982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, владимир колокольцев, политика