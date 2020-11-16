МВД Белоруссии заявило о снижении числа участников протестных акций
14:48 16.11.2020 (обновлено: 15:19 16.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье в Белоруссии было зафиксировано 35 протестных акций, "количество их участников уменьшилось".
"Вчера, 15 ноября, в стране было зафиксировано 35 протестных акций. Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале в понедельник.
Подчеркивается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий".
Согласно сообщению, в Минске люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. "Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны", - отмечается в сообщении.
Касаясь акции на так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов, в пресс-службе заявили, что "собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки". "Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих были задержаны наиболее активные участники", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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