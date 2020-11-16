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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/protesty-1584841257.html
МВД Белоруссии заявило о снижении числа участников протестных акций
МВД Белоруссии заявило о снижении числа участников протестных акций
Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье в Белоруссии было зафиксировано 35 протестных акций, "количество их участников уменьшилось". РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:48
2020-11-16T15:19
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье в Белоруссии было зафиксировано 35 протестных акций, "количество их участников уменьшилось"."Вчера, 15 ноября, в стране было зафиксировано 35 протестных акций. Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале в понедельник.Подчеркивается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий".Согласно сообщению, в Минске люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. "Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны", - отмечается в сообщении.Касаясь акции на так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов, в пресс-службе заявили, что "собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки". "Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих были задержаны наиболее активные участники", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Бресте и Гродно максимальное число участников несанкционированных массовых мероприятий не превысило соответственно 250 и 200. В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило о снижении числа участников протестных акций

14:48 16.11.2020 (обновлено: 15:19 16.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что в воскресенье в Белоруссии было зафиксировано 35 протестных акций, "количество их участников уменьшилось".
"Вчера, 15 ноября, в стране было зафиксировано 35 протестных акций. Следует отметить, что количество их участников уменьшилось, а протестная активность снизилась", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале в понедельник.
Подчеркивается, что "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий".
Согласно сообщению, в Минске люди собрались в районе станции метро "Пушкинская", а также во дворах близлежащих домов по улице Притыцкого и проспекту Пушкина. "Отдельные из них вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. В целях стабилизации обстановки силами правопорядка группы протестующих были рассредоточены, наиболее активные задержаны", - отмечается в сообщении.
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Касаясь акции на так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов, в пресс-службе заявили, что "собравшиеся там люди были настроены агрессивно, о чем свидетельствовали скандирование политических лозунгов и призывов, ненормативная лексика и непристойные жесты, многочисленные хулиганские выходки". "Митингующие блокировали выезд граждан из дворовых территорий по улице Червякова. Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства. После неоднократных предупреждений о недопустимости противоправных действий со стороны протестующих были задержаны наиболее активные участники", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Бресте и Гродно максимальное число участников несанкционированных массовых мероприятий не превысило соответственно 250 и 200. В остальных населенных пунктах страны воскресенье прошло относительно спокойно, фиксировались малочисленные незаконные акции.
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Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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