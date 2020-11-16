Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201116/prokat-1584800562.html
Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат в выходные
Комедия "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова возглавила российский прокат в выходные, сообщает kinobusiness.com. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:43
2020-11-16T14:43
культура
новости культуры
энн хэтэуэй
роберт земекис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584797362_0:29:1200:704_1400x0_80_0_0_763aa733c43edc1293737bb82ba6835d.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова возглавила российский прокат в выходные, сообщает kinobusiness.com.По предварительным данным портала, в период с 12 по 15 ноября она заработала 230 миллионов рублей и лидирует в рейтинге с большим отрывом. Лента вышла в прокат 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.На втором месте, по данным kinobusiness.com, "Ведьмы" Роберта Земекиса, собравшие за выходные 28,4 миллиона рублей. В основе картины одноименная книга Роальда Даля о ведьмах (главную играет Энн Хэтэуэй), которые хотят превратить всех детей городка в животных, и мальчике с бабушкой, пытающихся им помешать. Лента вышла в прокат 29 октября.Замыкает тройку лидеров фильм "Дичь" режиссера Кристофера Лэндона, заработавший за выходные 25,3 миллиона рублей. В нем рассказывается об ученице старших классов, которая меняется телами с серийным убийцей. Проект вышел в прокат в один день с "Непосредственно Каха".
https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584797362_112:0:1088:732_1400x0_80_0_0_a359cc4bba303fa196f4257ad91ece4f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, энн хэтэуэй, роберт земекис

Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат в выходные

14:43 16.11.2020
 
© Фильмы навсегда / START Studio (2020) Кадр из фильма "Непосредственно Каха!"
Кадр из фильма Непосредственно Каха! - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фильмы навсегда / START Studio (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова возглавила российский прокат в выходные, сообщает kinobusiness.com.
По предварительным данным портала, в период с 12 по 15 ноября она заработала 230 миллионов рублей и лидирует в рейтинге с большим отрывом.
Лента вышла в прокат 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.
На втором месте, по данным kinobusiness.com, "Ведьмы" Роберта Земекиса, собравшие за выходные 28,4 миллиона рублей. В основе картины одноименная книга Роальда Даля о ведьмах (главную играет Энн Хэтэуэй), которые хотят превратить всех детей городка в животных, и мальчике с бабушкой, пытающихся им помешать. Лента вышла в прокат 29 октября.
Замыкает тройку лидеров фильм "Дичь" режиссера Кристофера Лэндона, заработавший за выходные 25,3 миллиона рублей. В нем рассказывается об ученице старших классов, которая меняется телами с серийным убийцей. Проект вышел в прокат в один день с "Непосредственно Каха".
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Культура
Забастовка, Цой и нетрезвый Миккельсен. Что смотреть в кино
 
КультураНовости культурыЭнн ХэтэуэйРоберт Земекис
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния