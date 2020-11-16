https://ria.ru/20201116/prokat-1584800562.html

Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Непосредственно Каха" возглавил российский прокат в выходные

Комедия "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова возглавила российский прокат в выходные, сообщает kinobusiness.com. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:43

2020-11-16T14:43

2020-11-16T14:43

культура

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энн хэтэуэй

роберт земекис

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Комедия "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова возглавила российский прокат в выходные, сообщает kinobusiness.com.По предварительным данным портала, в период с 12 по 15 ноября она заработала 230 миллионов рублей и лидирует в рейтинге с большим отрывом. Лента вышла в прокат 12 ноября. В ней главные герои, два друга, влюбляются в одну девушку и пытаются завоевать ее сердце. В ролях: Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян и другие актеры.На втором месте, по данным kinobusiness.com, "Ведьмы" Роберта Земекиса, собравшие за выходные 28,4 миллиона рублей. В основе картины одноименная книга Роальда Даля о ведьмах (главную играет Энн Хэтэуэй), которые хотят превратить всех детей городка в животных, и мальчике с бабушкой, пытающихся им помешать. Лента вышла в прокат 29 октября.Замыкает тройку лидеров фильм "Дичь" режиссера Кристофера Лэндона, заработавший за выходные 25,3 миллиона рублей. В нем рассказывается об ученице старших классов, которая меняется телами с серийным убийцей. Проект вышел в прокат в один день с "Непосредственно Каха".

https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, энн хэтэуэй, роберт земекис