https://ria.ru/20201116/profilaktika-1584811724.html

Постановление о правилах профилактики COVID-19 продлили до 2022 года

Постановление о правилах профилактики COVID-19 продлили до 2022 года

Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:33

2020-11-16T12:33

2020-11-16T12:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) слова до "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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