https://ria.ru/20201116/profilaktika-1584811724.html
Постановление о правилах профилактики COVID-19 продлили до 2022 года
Постановление о правилах профилактики COVID-19 продлили до 2022 года
Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:33
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Срок постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлен до 1 января 2022 года, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) слова до "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество