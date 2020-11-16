https://ria.ru/20201116/proekt-1584845557.html
Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками
Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками
Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:03
2020-11-16T15:03
2020-11-16T16:04
здоровье - общество
владимир путин
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706638_46:0:1151:622_1400x0_80_0_0_8d851d64d6b562ff42330050f24a0c02.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев.В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину.Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций. Кроме того, впервые предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе по профилактике употребления запрещенных веществ.По его словам, реализация предложенной стратегии поможет "противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией".Ранее президент заявил, что ситуация с наркоманией в России остается сложной и носит "латентный характер". Он сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов выявили более 144,5 тысячи наркопреступлений (это почти сопоставимо показателю за весь 2019-й) и изъяли свыше 18 тонн наркотических и психотропных веществ.
https://ria.ru/20190624/1555842608.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706638_0:15:940:720_1400x0_80_0_0_b1a0522ac729bae24adb82885006f375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, николай патрушев, безопасность
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев
.
В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину
.
Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций. Кроме того, впервые предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе по профилактике употребления запрещенных веществ.
"Усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление незаконного потребления наркотиков, на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке", — отметил Патрушев.
По его словам, реализация предложенной стратегии поможет "противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией".
Ранее президент заявил, что ситуация с наркоманией в России остается сложной и носит "латентный характер". Он сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов выявили более 144,5 тысячи наркопреступлений (это почти сопоставимо показателю за весь 2019-й) и изъяли свыше 18 тонн наркотических и психотропных веществ.