https://ria.ru/20201116/proekt-1584845557.html

Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками

Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками

Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:03

2020-11-16T15:03

2020-11-16T16:04

здоровье - общество

владимир путин

николай патрушев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706638_46:0:1151:622_1400x0_80_0_0_8d851d64d6b562ff42330050f24a0c02.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев.В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину.Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций. Кроме того, впервые предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе по профилактике употребления запрещенных веществ.По его словам, реализация предложенной стратегии поможет "противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией".Ранее президент заявил, что ситуация с наркоманией в России остается сложной и носит "латентный характер". Он сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов выявили более 144,5 тысячи наркопреступлений (это почти сопоставимо показателю за весь 2019-й) и изъяли свыше 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

https://ria.ru/20190624/1555842608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, николай патрушев, безопасность