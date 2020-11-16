Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/proekt-1584845557.html
Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками
Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками
Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:03
2020-11-16T16:04
здоровье - общество
владимир путин
николай патрушев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706638_46:0:1151:622_1400x0_80_0_0_8d851d64d6b562ff42330050f24a0c02.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев.В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину.Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций. Кроме того, впервые предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе по профилактике употребления запрещенных веществ.По его словам, реализация предложенной стратегии поможет "противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией".Ранее президент заявил, что ситуация с наркоманией в России остается сложной и носит "латентный характер". Он сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов выявили более 144,5 тысячи наркопреступлений (это почти сопоставимо показателю за весь 2019-й) и изъяли свыше 18 тонн наркотических и психотропных веществ.
https://ria.ru/20190624/1555842608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581706638_0:15:940:720_1400x0_80_0_0_b1a0522ac729bae24adb82885006f375.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, владимир путин, николай патрушев, безопасность

Совбез одобрил проект новой госстратегии по борьбе с наркотиками

15:03 16.11.2020 (обновлено: 16:04 16.11.2020)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Совет безопасности одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил журналистам его секретарь Николай Патрушев.
В ближайшее время документ направят на утверждение Владимиру Путину.
Стратегия подразумевает повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций. Кроме того, впервые предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе по профилактике употребления запрещенных веществ.
"Усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление незаконного потребления наркотиков, на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке", — отметил Патрушев.
По его словам, реализация предложенной стратегии поможет "противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией".
Ранее президент заявил, что ситуация с наркоманией в России остается сложной и носит "латентный характер". Он сообщил, что за девять месяцев этого года сотрудники правоохранительных органов выявили более 144,5 тысячи наркопреступлений (это почти сопоставимо показателю за весь 2019-й) и изъяли свыше 18 тонн наркотических и психотропных веществ.
Вид на дачный поселок в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2019
24 июня 2019, 08:56
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинНиколай ПатрушевБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния