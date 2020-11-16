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Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в 2021 году
Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в 2021 году
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящей реформе системы госуправления, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:01
2020-11-16T17:12
россия
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящей реформе системы госуправления, сообщила пресс-служба правительства."Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров.Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились. Однако теперь, по его словам, откладывать ее больше нельзя.Оптимизацией в исполнительной власти займется специальная рабочая группа правительства. Премьер объяснил, что в ее задачи войдет анализ работы всех федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства и министерств, и подготовка решений по их оптимизации.Как позже пояснили в пресс-службе правительства, с 1 января будущего года штаты центральных аппаратов федеральных органов сократят на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.В структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 сотрудников, в службах и агентствах — не менее 25, в отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, в самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений введут лимит: не более 30 процентов от общей численности сотрудников.Кроме того, заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти теперь должны будут координировать работу не менее двух департаментов или управлений.В некоторых случаях установленные параметры могут отклонить. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе.В пресс-службе добавили, что в правительстве и Минфине ждут от министров и глав федеральных ведомств предложений по оптимизации структуры и штатной численности сотрудников до 20 ноября.
https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, политика

Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в 2021 году

15:01 16.11.2020 (обновлено: 17:12 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящей реформе системы госуправления, сообщила пресс-служба правительства.
"Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров.
Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились. Однако теперь, по его словам, откладывать ее больше нельзя.
Оптимизацией в исполнительной власти займется специальная рабочая группа правительства. Премьер объяснил, что в ее задачи войдет анализ работы всех федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства и министерств, и подготовка решений по их оптимизации.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Как позже пояснили в пресс-службе правительства, с 1 января будущего года штаты центральных аппаратов федеральных органов сократят на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.
В структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 сотрудников, в службах и агентствах — не менее 25, в отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, в самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений введут лимит: не более 30 процентов от общей численности сотрудников.
Кроме того, заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти теперь должны будут координировать работу не менее двух департаментов или управлений.
В некоторых случаях установленные параметры могут отклонить. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе.
В пресс-службе добавили, что в правительстве и Минфине ждут от министров и глав федеральных ведомств предложений по оптимизации структуры и штатной численности сотрудников до 20 ноября.
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