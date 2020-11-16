https://ria.ru/20201116/pravitelstvo-1584845014.html

Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в 2021 году

Мишустин объявил о сокращении штата чиновников в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящей реформе системы госуправления, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:01

2020-11-16T15:01

2020-11-16T17:12

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами объявил о предстоящей реформе системы госуправления, сообщила пресс-служба правительства."Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров.Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились. Однако теперь, по его словам, откладывать ее больше нельзя.Оптимизацией в исполнительной власти займется специальная рабочая группа правительства. Премьер объяснил, что в ее задачи войдет анализ работы всех федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства и министерств, и подготовка решений по их оптимизации.Как позже пояснили в пресс-службе правительства, с 1 января будущего года штаты центральных аппаратов федеральных органов сократят на пять процентов, территориальных органов — на десять. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.В структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 сотрудников, в службах и агентствах — не менее 25, в отделах в составе департамента или управления — не менее пяти, в самостоятельных отделах — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений введут лимит: не более 30 процентов от общей численности сотрудников.Кроме того, заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти теперь должны будут координировать работу не менее двух департаментов или управлений.В некоторых случаях установленные параметры могут отклонить. Такие полномочия получит специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по административной реформе.В пресс-службе добавили, что в правительстве и Минфине ждут от министров и глав федеральных ведомств предложений по оптимизации структуры и штатной численности сотрудников до 20 ноября.

https://ria.ru/20201112/zadachi-1584255285.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, политика