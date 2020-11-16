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Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице
Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице
Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:03
2020-11-16T16:03
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их число понемногу уменьшается.Он отметил, что в этом году поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, несмотря на непростой год."Сейчас у нас... в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", - сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице

16:03 16.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их число понемногу уменьшается.
Он отметил, что в этом году поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, несмотря на непростой год.
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"Сейчас у нас... в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", - сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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