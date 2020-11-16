https://ria.ru/20201116/posobiya-1584858086.html

Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице

Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице

Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:03

2020-11-16T16:03

2020-11-16T16:03

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355631_0:217:2870:1831_1400x0_80_0_0_2350ce0bf3989921833c22b7acefe1cd.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их число понемногу уменьшается.Он отметил, что в этом году поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, несмотря на непростой год."Сейчас у нас... в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", - сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

https://ria.ru/20201026/bezrabotitsa-1581499984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество