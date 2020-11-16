https://ria.ru/20201116/polety-1584874228.html
"Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу
"Аэрофлот" возобновит полеты в Ниццу
"Аэрофлот" с 20 ноября возобновляет выполнение полётов в Ниццу, въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:21
2020-11-16T17:21
2020-11-16T17:57
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" с 20 ноября возобновляет выполнение полётов в Ниццу, въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров, сообщает компания."Аэрофлот" возобновляет выполнение полётов в Ниццу с 20 ноября 2020 года. Рейсы SU2360/SU2361 Москва — Ницца — Москва будут выполняться один раз в неделю по пятницам", - говорится в сообщении.Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.Актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж."Въезд на территорию Франции разрешён только отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Франции", - отмечает компания.Авиасообщение между Россией и Францией на данный момент не возобновлено.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/reysy-1584570834.html
https://ria.ru/20201111/aviasoobschenie-1584062713.html
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